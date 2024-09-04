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  • Bakan Tunç'tan İmamoğlu'nun skandal dava açıklamasına cevap: Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz
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Bakan Tunç'tan İmamoğlu'nun skandal dava açıklamasına cevap: Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 5 yıl siyasi yasak cezası alan Ekrem İmamoğlu'nun 'millet ayağa kalkar' tehdidine cevap verdi. Bakan Tunç 'Yargı süreci devam ederken kabadayı tavrı kimseye yakışmaz. Kimse yargıyı tehdit edemez, kimse yargıya parmak sallayamaz. Kabadayı şekilde yargıyı tehdit ederek 'kaos çıkar' şeklinde ifadeler kullanmak kimseye yakışmaz.' dedi.

4 Eylül 2024 Çarşamba 17:50 - Güncelleme:
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'nun skandal dava açıklamasına cevap: Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları;

* Yargımız başta anayasa, kanunlar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde karar verir. Dolayısıyla görülmekte olan bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek hiç kimseye yakışmaz.

* (İmamoğlu'nun "millet ayağa kalkar" tehdidi) Kimse yargıyı tehdit edemez, kimse yargıya parmak sallayamaz. Kabadayı şekilde yargıyı tehdit ederek "kaos çıkar" şeklinde ifadeler kullanmak kimseye yakışmaz.

  • Yargı Reformu
  • Adalet Bakanı
  • Yılmaz Tunç

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