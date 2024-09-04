Adalet Bakanı Yılmaz Tunç basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları;



* Yargımız başta anayasa, kanunlar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde karar verir. Dolayısıyla görülmekte olan bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek hiç kimseye yakışmaz.

* (İmamoğlu'nun "millet ayağa kalkar" tehdidi) Kimse yargıyı tehdit edemez, kimse yargıya parmak sallayamaz. Kabadayı şekilde yargıyı tehdit ederek "kaos çıkar" şeklinde ifadeler kullanmak kimseye yakışmaz.