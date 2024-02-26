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Bakan Tunç'tan ''İstanbul için hazırız'' mesajı: Eser ve hizmet için gün sayılıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Esenler'de katıldığı “Bartın-Zonguldak Hemşehri Buluşması” programından sonra sosyal medya hesabı üzerinden 'İstanbul için hazırız' mesajı yayımladı. Bakan Tunç yayımladığı mesajda, 'AK Parti'miz ile marka haline gelen gerçek belediyecilik için İstanbul hazır, İstanbul kararlı. Hemşehrilerimiz, dünyanın başkenti İstanbul'umuzun 31 Mart'ta yeniden eser ve hizmetlere kavuşması için gün sayıyor.' ifadelerine yer verdi.

Star Gazetesi26 Şubat 2024 Pazartesi 02:35 - Güncelleme:
Bakan Tunç'tan ''İstanbul için hazırız'' mesajı: Eser ve hizmet için gün sayılıyor
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Dernekler Federasyonu (BARFED) ve Zonguldak Dernekleri Federasyonu (ZONDEF) tarafından düzenlenen "Hemşehri Buluşmaları" programına katıldı.

Bakan Tunç, program sonrası sosyal medya X hesabı üzerinden "İstanbul için hazırız" konulu bir mesaj yayımladı.

"İSTANBUL HAZIR, İSTANBUL KARARLI"

İstanbul'da eser ve hizmet siyaseti için gün sayıldığını vurgulayan Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti'miz ile marka haline gelen gerçek belediyecilik için İstanbul hazır, İstanbul kararlı.

"YENİDEN ESER VE HİZMET" DEDİ

Bartın Dernekler Federasyonu ile Zonguldak Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği programda hemşehrilerimizle bir araya geldik.

Hemşehrilerimiz, dünyanın başkenti İstanbul'umuzun 31 Mart'ta yeniden eser ve hizmetlere kavuşması için gün sayıyor.

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