Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Dernekler Federasyonu (BARFED) ve Zonguldak Dernekleri Federasyonu (ZONDEF) tarafından düzenlenen "Hemşehri Buluşmaları" programına katıldı.

Bakan Tunç, program sonrası sosyal medya X hesabı üzerinden "İstanbul için hazırız" konulu bir mesaj yayımladı.

İstanbul'dasiyaseti için gün sayıldığını vurgulayan Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti'miz ile marka haline gelen gerçek belediyecilik için İstanbul hazır, İstanbul kararlı.

"YENİDEN ESER VE HİZMET" DEDİ

Bartın Dernekler Federasyonu ile Zonguldak Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği programda hemşehrilerimizle bir araya geldik.

Hemşehrilerimiz, dünyanın başkenti İstanbul'umuzun 31 Mart'ta yeniden eser ve hizmetlere kavuşması için gün sayıyor.

#AKParti'miz ile marka haline gelen #GerçekBelediyecilik için #İstanbul hazır, İstanbul kararlı.#Bartın Dernekler Federasyonu ile #Zonguldak Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği programda hemşehrilerimizle bir araya geldik.



Hemşehrilerimiz, dünyanın başkenti İstanbul'umuzun... pic.twitter.com/QLlPO4mcUj