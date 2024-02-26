"AK Parti'miz ile marka haline gelen gerçek belediyecilik için İstanbul hazır, İstanbul kararlı.
"YENİDEN ESER VE HİZMET" DEDİ
Bartın Dernekler Federasyonu ile Zonguldak Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği programda hemşehrilerimizle bir araya geldik.
Hemşehrilerimiz, dünyanın başkenti İstanbul'umuzun 31 Mart'ta yeniden eser ve hizmetlere kavuşması için gün sayıyor.
#AKParti'miz ile marka haline gelen #GerçekBelediyecilik için #İstanbul hazır, İstanbul kararlı.#Bartın Dernekler Federasyonu ile #Zonguldak Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği programda hemşehrilerimizle bir araya geldik.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 25, 2024
Hemşehrilerimiz, dünyanın başkenti İstanbul'umuzun... pic.twitter.com/QLlPO4mcUj