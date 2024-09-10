Bakan Tunç'tan Narin cinayeti soruşturmasında ''gizlilik'' uyarısı

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

NARİN CİNAYETİ SORUŞTURMASINDA EK GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 şüpheliden Nevzat B'nin (48) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Nevzat B'nin savcılıktaki işlemleri sürüyor. Gözaltındakiler için ise 1 günlük ek gözaltı süresi alındı.

NARİN'İN CESEDİNİN TAŞINDIĞI OTOMOBİLİN KAMERAYA YANSIDIĞI BELİRLENDİ



Narin'in cansız bedenin taşındığı kırmızı otomobilin ise arama çalışmalarına katılan helikopterden alınan görüntülere yansıdığı ortaya çıktı. 25 Ağustos'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopter tarafından alınan görüntülerde, N.B.'nin Salim Güran'ın otomobilinden aldığı Narin'in cesedini taşıdığı kırmızı otomobilin mahallede park halinde olduğu görüldü.

BAKAN YERLİKAYA: NARİN SORUŞTURMASINDA ARTIK KONU ADLİYENİN



Bakan Yerlikaya, Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Yerlikaya, Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gelinen aşamaya ilişkin, "Şu anda 4 savcı kollukla beraber bu işi yürütüyor. Hep beraber ne olacağını göreceğiz" dedi. Yerlikaya, "Gözaltı sayısı artabilir mi?" sorusuna, "Savcılara verilen ifadeler doğrultusunda neler ortaya çıkarsa süreç devam eder. Detayı Adalet Bakanımız paylaşır. Tamamen onun görev alanı" yanıtını verdi.

Yerlikaya, cinayet nedenine ilişkin soru üzerine, "Çok hızlı bir şekilde bu olayın aydınlatılacağını düşünüyorum. 85 milyon bu olaydan son derece üzüntü duyuyor. Herkesin istediği bir an önce bu olayın aydınlığa kavuşması ve adaletin tecelli etmesi. Sayın Cumhurbaşkanımız da Narin kızımızı öldüren kimse mahkemelerde yargılanıp, hak ettiği cezaları almasının takipçisi olacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, "Sosyal medya paylaşımında aileye başsağlığı dilemediniz, ona binaen bir şüphe mi var?" sorusuna ise "Narin kızımızın cansız bedeninin bulunduğunu kamuoyu ile paylaştım. Allah'tan rahmet diledim. Mekanı cennet olsun istedim. 'Başımız sağ olsun' dedim. Oldukça açık, daha fazla bir şey demeye gerek yok. Yani herkesin okuduğu zaman anladığı, hissettiği bir durum. Tekrar anlatmaya gerek var mı? İnşallah bir daha insanlığımızdan utanacağımız tablo ile karşı karşıya gelmeyiz. Burada basın da çok önemli bir görev üstlendi. Görevini yaptı. Son sözü artık hakimler söyleyecek, savcılar söyleyecek. Ben her zaman göreve geldiğimden beri biliyorsunuz şunu söylüyorum; biz tespit edilen suçu aydınlatıp suçluyu götürüp adalete teslim ediyoruz. Benim görevim bu. İçişleri Bakanlığının görevi, suçu önlemek; ama önleyemiyorsa suç işlendiyse yakalayıp adalete teslim etmek. Gelinen noktada artık konu tamamen adliyenin" diye konuştu.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN "NARİN GÜRAN CİNAYETİ" AÇIKLAMASI



Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine yönelik soru üzerine Göktaş, küçük kızın acısının herkesi derinden yaraladığını, tarifsiz bir acı yaşandığını belirtti.

Narin'in kaybolduğu haberi alınır alınmaz devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğunu ifade eden Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bizzat konunun takipçisi olduğunu hatırlattı.

Bakanlık olarak olaydan etkilenen çocuklar için sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağladıklarını vurgulayan Göktaş, "Evlatlarımızın fiziksel ve psikolojik iyilik hallerini sağlamak, onların güvenli bir şekilde büyümelerini sağlamak en hassas olduğumuz konudur. Onları güvenli yarınlara taşıma, sevgi ve şefkatle büyümeleri için ne gerekiyorsa yapma sorumluluğu toplum olarak hepimizin temel insanlık görevidir. Bu anlamda göz bebeğimiz masum yavrularımızın maruz kaldığı her türlü kötülüğün, her zaman karşısındayız" diye konuştu.

Bir çocuğa zarar vermeyi sadece hukuki değil aynı zamanda ahlaki ve toplumsal bir suç olarak tanımlayan Göktaş, bunu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Konuyla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğine dikkati çeken Göktaş, "Amacımız tekrar bu tür acıların yaşanmaması. Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız. Hukuki süreci sonuna kadar takip edip Narin'i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bunun yanı sıra olayın yaşandığı mahallede psikososyal destek çalışmalarını da sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

BAKAN TUNÇ'TAN NARİN GÜRAN CİNAYETİ SORUŞTURMASINDA "GİZLİLİK" UYARISI:



Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini belirtti.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin ifade alma işlemlerinin sürdüğünü anımsatan Tunç, Güran'ın ölümüne sebep olan ya da olanların bulunması için elde edilen tüm delil ve bulguların büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirildiğini ifade etti.

"Soruşturmanın selameti için CMK'nin 157. maddesi uyarınca soruşturma evresindeki işlemlerin gizli olduğu unutulmamalıdır." uyarısında bulunan Tunç, şunları kaydetti:

"Kamuoyunun haber alma hakkı kapsamında soruşturma süreciyle ilgili bilgiler, CMK'nin 157. maddesi de dikkate alınarak resmi makamlarımızca açık ve şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edilecektir. Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında soruşturmanın gizliliğine zarar verecek dezenformasyon içeren ifadelere yer verildiği görülmektedir. Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından herkesin hassas davranması gerekmektedir. Kimsenin şüphesi olmasın, Narin evladımızı canice katledenler, adalet önüne çıkarılacak ve hesap vermeleri sağlanacaktır."