Bakan Tunç'tan şehit Başsavcı Uzun'un ailesine ziyaret

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Spor Oyunları'na katılmak üzere geldiği Samsun'da, Tunceli'nin Ovacık İlçe Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevini ifa ederken 2012 yılında bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'un Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'ndeki eşi Cihan Uzun ile babası Hamit Uzun ve annesi Ayşe Uzun'u evlerinde ziyaret etti. Ziyarete Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve şehit Başsavcının kardeşleri Ramazan, Zafer, Ercan Uzun ve Hülya Uzun Yiğit hazır bulundu.

Bakan Tunç, anne Ayşe Tunç'un elini öperek şehit ailesiyle bir süre sohbet ettikten sonra evden ayrıldı. Bakan Yılmaz Tunç'a mahallede bulunan çocuklarda büyük ilgi gösterdi. Bakan Tunç çocuklarla sohbet edip daha sonra mahalleden ayrıldı.