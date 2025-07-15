Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada "Hassas bir döneme giriyoruz, devamı gelmeli. Süreç bitmedi, tüm silahlar yakılmalı. Bugünlere gelirken teröre zemin hazırlayan tüm unsurlar ortadan kaldırılmaya çalışıldı. İmralı'dan yapılan çağrıda da şu dendi: Terör faaliyetinin bir anlamı kalmadı, PKK'nın kendini feshetmesi lazım." dedi

Bakan Tunç, bir televizyon programının canlı yayınına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları:

O gece milletimizi Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanları doldururken yargı mensupları evlerinde oturmadı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün işgal edilmesinin hemen akabinde soruşturmalar başladı. Bu darbecilerin hesap vermelerini ve cezalandırılmalarını sağladılar. Türk yargısı milli iradenin yanında. 2002'den itibaren darbeciler ve vesayetçilerle büyük bir mücadele başladı. Bu mücadelede çok engellemelerle karşılaştık. Parti kapatma, Gezi olayları, 17-25 süreci ve 15 Temmuz'a gelinen süreçte taşları birer birer döşediler. Bu noktada tüm engelleri aşa aşa bu noktaya geldik. Bir daha bu ülkede bu karanlık girişimlerin olmaması için neler yapılacak? Askeri yargının kaldırılması, Jandarmanın İçişlerine bağlanması... Darbecilerin yargılanmasını engelleyen madde kaldırıldı ve yargı huzurunda hesap verdiler. 15 Temmuz'daki FETÖ'cü darbeciler de hesap verdiler. 253 şehidimizin canına mal olan bu örgütün militanların cezalandırıldılar.

'BİR DAHA BU ÜLKEDE BU TÜR KARANLIK GİRİŞİMLERE KİMSE CESARET EDEMEZ'

Burada tabi soruşturmalar devam ediyor. OHAL çerçevesinde soruşturmalar oldu ama bittikten sonra da yargımız teyakkuzda oldu. Ortaya çıkan yeni deliller, gözaltılar, soruşturmalar elbette ki söz konusu. Suçlu-suçsuz konusunda yargımız hassasiyetini sürdürüyor. Bir daha böyle bir tehlike ile karşılaşmamız için çalışmalarımız sürüyor. Bir daha bu ülkede bu tür karanlık girişimlere kimse cesaret edemez. Devlet kurumları arasındaki özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle önemli bir süreç başladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ NASIL DEVAM EDECEK?

İmralı'dan yapılan çağrı ve terör örgütünün kendini feshetmesi önemli bir süreçti. Süreç bitti mi? Bitmedi. Terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakması önemli. Son 1 yıldaki çalışmalar Terörsüz Türkiye için geldiğimiz bir sonuç. Süreç belirlenen takvimde ilerliyor. Hassas bir döneme giriyoruz, devamı gelmeli. Süreç bitmedi, tüm silahlar yakılmalı. Bugünlere gelirken teröre zemin hazırlayan tüm unsurlar ortadan kaldırılmaya çalışıldı. İmralı'dan yapılan çağrıda da şu dendi: Terör faaliyetinin bir anlamı kalmadı, PKK'nın kendini feshetmesi lazım.

'ÖRGÜTÜN SİLAH BIRAKMA SÜRECİ İLE İLGİLİ KONULAR MECLİSİMİZ TARAFINDAN İZLENECEK'

Devletimizin tüm kurumları arasında güçlü bir koordinasyon var. Özellikle görüş birliğinin olduğu zamanlarda bu başarılı olabilir. Bu Türkiye için bir fırsat. MİT'in çok önemli başarıları var. Her bakanlığın üzerine düşen görevler var. Meclisimizin çalışmaları olacak. Örgütün silah bırakma süreci ile ilgili konular meclisimiz tarafından izlenecek.

DEM PARTİ İLE GÖRÜŞME

Çarşamba günü saat 11.00'de Dem Parti ile görüşeceğiz. Özellikle idari uygulamalarla ilgili bazı sorunlardan bahsediyorlar. Cezasını bitirdiği halde salıverilmeyen kişilerle ilgili talepleri var. Bazı tutuklular için farklı cezaevlerine nakillerinin yapılmasıyla ilgili talepleri var. Sürece katkı sağlayacak önemli adımlar attık.

'ŞEHİT AİLELERİNİ ÜZECEK TEK BİR ADIM ATMAYIZ'

Bugün şehitlerimizi anıyoruz. Onların ailelerini üzecek hiçbir adım atmayız. Tüm hassasiyetleri göstererek adım atıyoruz. Tek hedefimiz kalkınma sürecinin hızlanması ve çocuklarımızın daha güvenli bir geleceğe sahip olmaları.