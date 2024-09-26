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Bakan Tunç'tan Yargı Reformu Strateji paylaşımı: Somut adımları ortaya koyacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, büyük bir emeğin ürünü olan Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin tamamlanmasında son aşamaya geldiklerini bildirdi.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 20:48 - Güncelleme:
Bakan Tunç'tan Yargı Reformu Strateji paylaşımı: Somut adımları ortaya koyacağız
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Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "http://yargireformu.adalet.gov.tr" üzerinden yargı mensupları, avukatlar, akademisyenler, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri başta olmak üzere toplumun geniş kesimlerinin önerilerinin alındığını belirtti.

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Bu kapsamda vatandaşlardan gelen 45 bin görüşün tek tek incelediğini ifade eden Tunç, "Büyük bir emeğin ürünü olan Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin tamamlanmasında son aşamaya geldik." bilgisini verdi.

"SOMUT ADIMLARI ORTAYA KOYACAĞIZ"

Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilir adalet sistemi vizyonuyla hazırladıklarını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Toplumumuzda adalet duygusunu daha da güçlendirecek Yargı Reformu Strateji Belgemizde, adaletin gecikmeksizin tecellisine destek olacak, kamu vicdanında rahatsızlık oluşturan olumsuz durumların önüne geçecek, ceza adalet sisteminin etkinliğini daha da artıracak, hukuk ve idari yargılama süreçlerini sadeleştirecek somut adımları ortaya koyacağız. Belgemizde yer alan hedef ve faaliyetleri birer birer hayata geçirmek için gece gündüz demeden kesintisiz bir şekilde çalışacağız."

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