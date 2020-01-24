İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9448
  • EURO
    6,5556
  • ALTIN
    297.905
  • BIST100
    122142
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Turhan: Bölgeye mobil baz istasyonları sevk edildi
Güncel

Bakan Turhan: Bölgeye mobil baz istasyonları sevk edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: Deprem nedeniyle iletişimi olumsuz etkileyen çok önemli bir durum bulunmamaktadır. Tedbiren bölgeye mobil baz istasyonları sevk edilmiştir' dedi.

AA24.01.2020  23:35 - Güncelleme: 24.01.2020  23:35

 Turhan, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede iletişimi olumsuz etkileyen bir sıkıntı yaşanmadığını bildirdi.

Turhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tedbiren bölgeye mobil baz istasyonlarının sevk edildiğini belirtti.

Bakan Turhan paylaşımında, "Deprem nedeniyle iletişimi olumsuz etkileyen çok önemli bir durum bulunmamaktadır. Tedbiren bölgeye mobil baz istasyonları sevk edilmiştir. Ancak yine de telefon görüşmelerinin kısa tutulması ve mümkünse internet aramasının tercih edilmesi, iletişimin sağlıklı bir şekilde sağlanması için önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

İsrail'in yasağını deldi, Aksa'ya omuzlarda girdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi
Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım
Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım

Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım

Milli M4K göz doldurdu!
Milli M4K göz doldurdu!

Milli M4K göz doldurdu!

Termal kameralarla tarandı!
Termal kameralarla tarandı!

Termal kameralarla tarandı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.