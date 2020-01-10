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Bakan Turhan: İmamoğlu'nun projeyi durdurma yetkisi yok

Ulaştırma ve Altyyapı Bakanı Cahit Turhan, 24 TV'de Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını yanıtladı. Kanal İstanbul projesinde ilk kazmanın bu yıl vurulacağını belirten Turhan, 'İmamoğlu'nun projeyi durdurma veya değiştirme yetkisi yok dedi.

10.01.2020  10:35 - Güncelleme: 10.01.2020  11:26

Ulaştırma ve Altyyapı Bakanı Cahit Turhan, 24 TV'de Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını yanıtladı. 

Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul projesi ile ilgili çıkışları ile ilgili konuşan Turhan, 'İmamoğlu'nun projeyi durdurma ve değiştirme yetkisi yok.' dedi.

Kanal İstanbul projesine yöenlik Montrö eleştirilerine de değinen Bakan Turhan, bu eleştirilerin şehir efsanesinden ibaret olduğunu söyledi.

İLK KAZMA BU YIL VURULACAK

Bakan Turhan, Kanal İstanbul projesinde ilk kazmanın bu yıl vuralacağını belirterek, 'Hedefimiz 2026'da hayata geçirmek.' ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece Gölü'nde deniz hayatının başlayacağını belirten Turhan, 'Marinalar yapılacak, balıklar tutulacak.' dedi.

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