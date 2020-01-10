10.01.2020 10:35 - Güncelleme: 10.01.2020 11:26

Ulaştırma ve Altyyapı Bakanı Cahit Turhan, 24 TV'de Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul projesi ile ilgili çıkışları ile ilgili konuşan Turhan, 'İmamoğlu'nun projeyi durdurma ve değiştirme yetkisi yok.' dedi.

Kanal İstanbul projesine yöenlik Montrö eleştirilerine de değinen Bakan Turhan, bu eleştirilerin şehir efsanesinden ibaret olduğunu söyledi.

İLK KAZMA BU YIL VURULACAK

Bakan Turhan, Kanal İstanbul projesinde ilk kazmanın bu yıl vuralacağını belirterek, 'Hedefimiz 2026'da hayata geçirmek.' ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece Gölü'nde deniz hayatının başlayacağını belirten Turhan, 'Marinalar yapılacak, balıklar tutulacak.' dedi.