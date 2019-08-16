Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye'nin son yıllarda yapılan projelerle dünyada ulaşım konusunda en iddialı ülkeler arasına girdiğini belirterek, "Ülkemizde ulaşımda sağlanan gelişmeler gerçekten de bir devrim niteliğinde." dedi.

Ortahisar ilçesine bağlı Çilekli, Kavala ve Bulak mahallelerini ziyaret eden Bakan Turhan, sohbet ettiği vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Bakan Turhan, Türkiye'de sanayiden altyapıya, eğitimden sağlığa birçok önemli alanda büyük mesafeler katedildiğini belirterek, Trabzon'un da bu hizmetlerden nasibini aldığını ifade etti.

Turhan, "Kanuni Bulvarı'nın yanında Yalıncak, Karşıyaka ve Erdoğdu grup yoluyla Trabzon'un trafiğini rahatlatacak çok önemli bir ulaşım aksına sahip olduk. Türkiye son yıllarda yapılan projelerle dünyada ulaşım konusunda en iddialı ülkeler arasına girdi. Ülkemizde ulaşımda sağlanan gelişmeler gerçekten de bir devrim niteliğinde." diye konuştu.

"Türkiye artık büyüyor ve gelişiyor." diyen Turhan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin büyüyerek gelişmesinde özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük katkıları var. Yapılan her bir projemizin altında Cumhurbaşkanımızın motivasyonu ve bu millete olan bitmez, tükenmez hizmet aşkı var."

"ERDOĞAN GİBİ GÜÇLÜ VE AZİMLİ LİDERLERE İHTİYAÇ VAR"

AK Parti'nin proje ve hizmet partisi olduğuna değinen Turhan, "Eğer öyle olmasaydı Marmaray, İstanbul Havalimanı, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale 18 Mart Köprüsü, şehir hastaneleri gibi dünyanın imrendiği devasa projelere imza atamazdı. Bunları hayata geçirmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü ve azimli liderlere ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Ziyaretleri sırasında Turhan'a eşlik eden Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Kavala, Bulak ve Çilekli mahallelerinde altyapı anlamında büyük hizmetlere imza attıklarını vurguladı.

Yaptıkları çalışmalar sayesinde bu mahallelerdeki yol sorununun büyük kısmının çözüme kavuşturulduğunu belirten Genç, "Belediyemizin bütçesinin önemli bir kısmını ulaşım ve altyapı çalışmalarına harcıyoruz. Bulak-Zafanoz grup yolunu en kısa zamanda tamamen asfaltlayacağız. Doğal gaz çalışmalarının bitmesiyle 14 köyün yararlandığı Çağlayan'a kadar ulaşan grup yolunu Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonuyla asfaltlayacağız. Bizlere her türlü desteği veren, sevgilerini bizden esirgemeyen ve bizleri daha çok hizmet yapma konusunda teşvik eden çok değerli vatandaşlarımıza, muhtarlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.