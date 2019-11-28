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Bakan Turhan'dan '5G' açıklaması: İlk uygulaması İstanbul Havaalanı’nda yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “5G’nin ilk uygulamasını İstanbul Havaalanı’nda yapacağız”

  • İHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Meclis'te bütçe görüşmelerinde konuşuyorç Bakan Turhan'ın açıklamalarından satır başları:

“Avrasya Tüneli'nden 48 milyonu aşan araç geçiş yaptı. Türkiye'ye 2,5 milyar TL katkı sağladı.

Yüksek hızlı tren ulaşımı 4 destinasyonda 13 il ile ülke nüfusunun yüzde 42’sine hizmet veriyor. Toplam yolculuk sayısı 52 milyona yaklaştı. Günde ortalama 48 sefer ile 22 bin insanımız hızlı trenlerle seyahat ediyor.

Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 94 fiziki ilerleme sağladık. Önümüzdeki günlerde test sürüşlerine başlayıp, 2020 yılı ilk yarısında işletmeciliğe geçeceğiz.

5G’nin ilk uygulamasını İstanbul Havaalanı’nda yapacağız."

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