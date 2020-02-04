AA & İHA 04.02.2020 10:49 - Güncelleme: 04.02.2020 11:47

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Turhan'ın açıklamalarından satır başları:

Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas’a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız.

Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı, askı sürecinin bitmesinin ardından ihale sürecini başlatacağız.

(Avrasya Tüneli'ne yapılan zam) Yap-işlet-devret projesidir. Bu projedeki ücretler yılda iki defa güncelleniyor. En son güncelleme 2018'de yapılmıştı. Yapılan hesaplarda 23-30 lira olan geçiş ücreti 36-40 liraya yükseltildi.

5G'ye 4.5G'deki yerlilik oranıyla geçmeyi hedefliyoruz.

Antalya Havalimanı'na ilişkin ihale, finans piyasasının stabil hale gelmesi talebi nedeniyle iptal edildi.