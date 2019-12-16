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Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan 'İstanbul Boğazı'na alternatif sağlayacak mal ve can güvenliğinin teminatı olacak Kanal İstanbul’un güzergahını belirledik' dedi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:"İstanbul Boğazı'na alternatif sağlayacak mal ve can güvenliğinin teminatı olacak Kanal İstanbul’un güzergahını belirledik. Proje ve planlama çalışmalarını tamamlayıp yapımına başlayacağız. Bu konuyla alakalı doğrudan bilgiye sahip olmayan kişilerin eleştirilerini saygıyla karşılıyoruz. Ancak kimsenin şüphesi olmasın, projenin fizibilitesini en ince ayrıntısına kadar yaptık"

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