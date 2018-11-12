Bakan Turhan: Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar YHT projesinin fizibilite etüdü tamamlandı

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, 8 Ekim 2018 tarihinde TCDD Genel Müdürlüğü’nün hayata geçireceği projeler arasında yer alan Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı projesinin hangi aşamada olduğuna ilişkin verdiği soru önergesine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’dan yanıt verildi.

Bakanlık, "Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesinin fizibilite etüdü tamamlanmış, ÇED çalışmaları ile etüt-proje çalışmaları devam etmekte olup, kamulaştırma çalışmalarının da tamamlandıktan sonra yapım işine ait ihale süreçlerine başlanılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Miletvekili Kasap, "İlgili Bakanlıklar süreci hızlandırmalı ve Kütahya’nın kalkınmasına öncelik vermelidir. Bakanlıktan gelen cevapta, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar Yüksek Hızlı Tren projesinin ne zaman hayata geçeceğine dair bir bilgi yoktur. Sürecin hızlanması ve Batı Akdeniz’i yakından ilgilendiren Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Eskişehir, Isparta ve Kütahya’yı da içine alan bu projenin bir an önce hayata geçmesi için girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.