TBMM Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuşma yaptı.

Bakan Uraloğlu "18 yaş altına sosyal medya yasağı yok. Ebeveyn kontrolünde olması planlanıyor" dedi. Uraloğlu ayrıca, 2025 yılında Türkiye Kart'ın 18 ilde devreye gireceğini belirtti.

Müjdeyi Bakan Bayraktar verdi 143 yeni sondaj yapılacak "16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık zorunlu hale gelmiştir" diyen Uraloğlu, "Düzenlemenin temelinde ilk olarak internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını ve denetimini arttırmak olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu ayrıca "Yıl bitmeden Hakkari Yüksekova T1 Tünelini, Konya Çevre Yolu 2. Kesimini, Malatya Kuzey Çevre Yolu 2. Kesimini tamamlayarak hizmete alacağız" ifadelerini kullandı.