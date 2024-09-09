Ağustos ayı içerisinde 88 bin 318'i iç hatlar, 97 bin 333'ü dış hatlar olmak üzere üst geçişlerle birlikte toplam 231 bin 699 uçak trafiğine ulaşıldığını aktaran Bakan Uraloğlu, "Havalimanlarımızda iç hat yolcu sayısı 9 milyon 185 bin 551'e, dış hatlarda 15 milyon 976 bin 82'ye ulaşırken transit yolcular ile birlikte toplam yolcu sayısı 25 milyon 191 bin 905'e yükseldi. Yolcu sayımızda 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 1,9 artış yaşamış oldu. Havalimanlarımızda taşınan yük ve kargo miktarı, ağustos ayında iç hatlarda 92 bin 886 ton, dış hatlarda 400 bin 298 ton olmak üzere 493 bin 183 tona ulaştı" dedi.

154 MİLYON YOLCU HAVALİMANLARINI KULLANDI

Uraloğlu, 2024 yılının ilk 8 ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 607 bin 322, dış hatlarda 581 bin 532 olduğunu belirterek, üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 538 bin 183 uçak trafiğine ulaşıldığını bildirdi. 2024 yılı Ağustos sonunda hizmet verilen uçak trafiğinin 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış gösterdiğinin altını çizen Uraloğlu, "Havaalanlarımız iç hatlarda 64 milyon 700 bin 23, dış hatlarda ise 90 milyon 64 bin 564 yolcuya hizmet verirken, direkt transit yolcular ile birlikte toplam 154 milyon 930 bin 677 yolcu havalimanlarımızı kullandı. Hizmet verilen yolcu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 6,9 artarken dış hatlarda yüzde 9,7, toplam yolcu trafiğinde ise yüzde 8,4 artış yaşadı" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, söz konusu dönemde havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarının, iç hatlarda 597 bin 622 ton, dış hatlarda 2 milyon 635 bin 831 ton olmak üzere, 2023 yılı aynı döneme göre yüzde 11,6 artışla toplamda 3 milyon 233 bin 453'e ulaştığını bildirdi.

İSTANBUL HAVALİMANI

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda ağustos ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 11 bin 224, dış hatlarda 35 bin 709 olmak üzere toplamda 46 bin 933'e ulaştığını kaydederek, "İç hatlarda 11 milyon 658 bin 410, dış hatlarda 41 milyon 751 bin 726 olmak üzere toplamda 53 milyon 410 bin 136 yolcuya hizmet verildi. 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 5 artış oldu. Ağustos ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğine bakıldığında, iç hatlarda 9 bin 774, dış hatlarda 11 bin 694 olmak üzere toplamda 21 bin 468 olarak gerçekleşti. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 832 bin 216, dış hatlarda 2 milyon 36 bin 130 olmak üzere toplamda 3 milyon 868 bin 346 oldu. 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiği yüzde 4 artış gösterdi. 8 aylık sürede iç hatlarda 74 bin 703, dış hatlarda 85 bin 991 olmak üzere toplamda 160 bin 694 uçak trafiğine hizmet verildi. İç hatlarda 13 milyon 172 bin 953, dış hatlarda 14 milyon 343 bin 972 olmak üzere toplamda 27 milyon 516 bin 925 yolcu trafiğine hizmet verildi. 2024 yılı Ağustos sonunda hizmet verilen uçak trafiğinin 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında toplam uçak trafiği yüzde 7, yolcu trafiği ise yüzde 14 arttı" dedi.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 95'İNE DENK

Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarının 8 ayda toplam 80 milyon 927 bin 61 yolcu taşıdığını ve bu sayının Türkiye nüfusunun yüzde 95'ine denk geldiğini belirten Uraloğlu, genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ağustos ayında 2 bin 628, 8 aylık süreçte ise 18 bin 652 uçak trafiğinin gerçekleştiğini kaydetti. Uraloğlu, "Ağustos ayında dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısı, iç hatlarda 12 milyon 400 bin 691, dış hatlarda ise 29 milyon 71 bin 876; uçak trafiği ise iç hatlarda 97 bin 420, dış hatlarda 182 bin 298 olarak gerçekleşti. Muğla Dalaman Havalimanı'nda iç hatlarda bir milyon 327 bin 883, dış hatlarda 2 milyon 602 bin 96 olmak üzere, toplamda 3 milyon 929 bin 979 yolcuya, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda ise iç hatlarda bir milyon 743 bin 387, dış hatlarda bir milyon 379 bin 109 olmak üzere, toplamda 3 milyon 122 bin 496 yolcuya hizmet verildi. Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 325 bin 217, dış hat yolcu sayısı 393 bin 768 olmak üzere, toplamda 718 bin 985 olarak gerçekleşti dedi.