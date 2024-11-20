İSTANBUL 17°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4735
  • EURO
    36,2992
  • ALTIN
    2935.87
  • BIST100
    9031.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Uraloğlu, Bakü'de Pakistan Özelleştirme, Yatırım Kurulu ve İletişim Federal Bakanı ile bir araya geldi
Güncel

Bakan Uraloğlu, Bakü'de Pakistan Özelleştirme, Yatırım Kurulu ve İletişim Federal Bakanı ile bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakü'de Pakistan Özelleştirme, Yatırım Kurulu ve İletişim Federal Bakanı Abdul Aleem Khan ile görüştü.

DHA20 Kasım 2024 Çarşamba 18:14 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu, Bakü'de Pakistan Özelleştirme, Yatırım Kurulu ve İletişim Federal Bakanı ile bir araya geldi
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakü'de gerçekleştirilen COP29 İklim Değişikliği Konferansı kapsamında Pakistan Özelleştirme, Yatırım Kurulu ve İletişim Federal Bakanı Abdul Aleem Khan ile bir araya geldi.

"İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

İki bakan, Türkiye-Pakistan arasındaki ticaret ve yatırım iş birliğini güçlendirmek adına karşılıklı istişarelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yapacağımız ortak projeler sayesinde ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.