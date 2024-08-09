Bakan Uraloğlu: Bölgenin gelişimine büyük katkı sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarında satır başları;

* Bölgenin gelişimine büyük katkı sağlayacak.

* Ülkemizi, dünyada en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden biri haline getirdik. 2002'den bu yana aktif havalimanı sayımızı yarın açacağımız Çukurova Uluslararası Havalimanı ile birlikte 26'dan 58'e çıkarıyoruz.

* 3 etap olarak yapımı projelendirilen havalimanımızın tüm etaplarının toplam sabit yatırım bedeli yaklaşık 244 milyon 515 milyon Euro'dur.

* 244 buçuk milyon Euro yatırımla hayata geçen havalimanımızdan 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin Euro kira bedeli de kamu olarak elde edeceğiz.