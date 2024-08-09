İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2024 Cuma / 4 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5881
  • EURO
    36,7372
  • ALTIN
    2618.14
  • BIST100
    10130.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Uraloğlu: Bölgenin gelişimine büyük katkı sağlayacak
Güncel

Bakan Uraloğlu: Bölgenin gelişimine büyük katkı sağlayacak

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Bölgenin gelişimine büyük katkı sağlayacak' dedi.

9 Ağustos 2024 Cuma 10:19 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu: Bölgenin gelişimine büyük katkı sağlayacak
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarında satır başları;

* Bölgenin gelişimine büyük katkı sağlayacak.

* Ülkemizi, dünyada en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden biri haline getirdik. 2002'den bu yana aktif havalimanı sayımızı yarın açacağımız Çukurova Uluslararası Havalimanı ile birlikte 26'dan 58'e çıkarıyoruz.

* 3 etap olarak yapımı projelendirilen havalimanımızın tüm etaplarının toplam sabit yatırım bedeli yaklaşık 244 milyon 515 milyon Euro'dur.

* 244 buçuk milyon Euro yatırımla hayata geçen havalimanımızdan 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin Euro kira bedeli de kamu olarak elde edeceğiz.

  • Abdulkadir Uraloğlu
  • Ulaştırma Bakanı
  • Çukurova Havalimanı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.