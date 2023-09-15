Bakan Uraloğlu, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Uraloğlu'nun kabulde iki ülke arasındaki ticaret hacmine dikkat çektiği bildirildi.

Uraloğlu, 5 milyar doları bulan ticaret hacminin stratejik ortaklık aşamasına gelen iki ülke ilişkilerinin ilerletilmesiyle daha da büyüyeceği kanaatinde olduğunu vurgulayarak, ulaştırma alanında kurulacak işbirliklerinin de bu sürece büyük katkısı olacağını belirtti.

Dışişleri Bakanları eş başkanlığında düzenlenen Ortak Planlama Grubu ikinci toplantısında olduğu gibi iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinde aktif rol alındığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Cezayir'in liman ve demir yolu başta olmak üzere başlıca altyapı ihtiyaçlarını ele aldığımız bu görüşmede altyapı sektöründe iki ülke arasında kurulabilecek yeni işbirliği imkanlarını araştırdık. Ben de bu konuda sayın bakanla karşılıklı başlattığımız işbirliğini ilerletmek adına 21-22 Eylül'de Cezayir'e resmi bir ziyarette bulunarak kendileri ile bir araya gelme arzusu içindeyim. Söz konusu ziyaret kapsamında ulaştırmanın farklı sektörlerinde sürdürülen ilişkileri ele almak adına Cezayir Ulaştırma Bakanı Yusuf Şarfa ile de bir görüşme gerçekleştirmeyi arzu etmekteyiz."