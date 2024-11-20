Bakan Uraloğlu, COP29'da Türkiye pavilyonunu ziyaret etti

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam ediyor. COP29'a katılmak üzere Bakü'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temaslarını sürdürüyor.