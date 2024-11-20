Bakan Uraloğlu, COP29'da Türkiye pavilyonunu ziyaret etti

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam ediyor. COP29'a katılmak üzere Bakü'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temaslarını sürdürüyor.
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Bakan Uraloğlu, temasları kapsamında COP29'un düzenlendiği Bakü Olimpiyat Stadyum'unda kurulan Türk Pavilyonu, İletişim Başkanlığı'nın ve Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin stantlarını ziyaret etti. Stantları ziyaret eden Bakan Uraloğlu, görevlilerde faaliyetler hakkında bilgi aldı.
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