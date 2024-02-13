Bakan Uraloğlu: e-Devlet kapısı dünyada örnek gösterilen dijital kamu hizmetleri arasında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da "Güvenli İnternet Günü Etkinliği"nde konuştu.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşmalarından bazı satırbaşları:



Bireysel kullanıcılar açısından riskleri ve tehditleri bünyesinde barındıran bu yeni dönem kamunun, 7/24 kesintisiz internet verebildiği sistemlerle hayatımıza değer kattı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin koordinasyonunda yürütülen, Türksat tarafından geliştirilen ve yönetilen e-Devlet kapısı dünyada örnek gösterilen dijital kamu hizmetleri arasına girmiştir.

Bankacılık faaliyetleri için bankalara giderek saatlerce beklemiyor, faturalarımızı internetten ödüyor ve para havale gibi işlemlerimizi saniyeler içerisinde gerçekleştiriyoruz.