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Güncel

Bakan Uraloğlu: e-Devlet kapısı dünyada örnek gösterilen dijital kamu hizmetleri arasında

Ankara'da 'Güvenli İnternet Günü Etkinliği'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'e-Devlet kapısı dünyada örnek gösterilen dijital kamu hizmetleri arasına girmiştir' dedi.

13 Şubat 2024 Salı 10:26 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu: e-Devlet kapısı dünyada örnek gösterilen dijital kamu hizmetleri arasında
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da "Güvenli İnternet Günü Etkinliği"nde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşmalarından bazı satırbaşları:

Bireysel kullanıcılar açısından riskleri ve tehditleri bünyesinde barındıran bu yeni dönem kamunun, 7/24 kesintisiz internet verebildiği sistemlerle hayatımıza değer kattı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin koordinasyonunda yürütülen, Türksat tarafından geliştirilen ve yönetilen e-Devlet kapısı dünyada örnek gösterilen dijital kamu hizmetleri arasına girmiştir.

Bankacılık faaliyetleri için bankalara giderek saatlerce beklemiyor, faturalarımızı internetten ödüyor ve para havale gibi işlemlerimizi saniyeler içerisinde gerçekleştiriyoruz.

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