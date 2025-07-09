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Bakan Uraloğlu'ndan 'Grok' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X'in yapay zeka uygulaması 'Grok' ile ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin, 'Yasaklama yok ama takip ediyoruz. Kusura bakmasınlar böyle devam ederse gerekirse de yasaklarız.' dedi.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 14:33 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu'ndan 'Grok' açıklaması
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Uraloğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması "Grok" programıyla ilgili başlattığı soruşturmaya ilişkin sorularını cevapladı.

Sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması "Grok" programının birçok kullanıcıya verdiği suç teşkil eden hakaret içerikli cevaplarına ilişkin Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yapay zeka bir yazılımdır. Siz ona ne yetki verirseniz, ne koridor çizerseniz o koridorda hareket eder. Elbette kendisini geliştiriyor ama bu bir yazılımdır sonuçta. Bununla önüne gelen insana, ısmarlatılan küfürlerin yapılması kabul edilemez. Konuyla ilgili bir engelleme değil ama içeriklerin çıkarılmasıyla ilgili alınmış kararlar var. Bunları bildirdik, bunların uygulanmasını istiyoruz."

"BUNU ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Benzer durumların yaşanmaması için X'ten bir açıklama istendiğini vurgulayan Uraloğlu, "Yasaklama yok ama takip ediyoruz. Kusura bakmasınlar böyle devam ederse gerekirse de yasaklarız. Herkese ağza alınmayacak küfürler söylemek nasıl bir özgürlüktür. Bunu asla kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

50'den fazla içerik çıkarma kararının bugün itibarıyla X'e iletildiğini, taleplerin henüz karşılanmadığını ifade eden Uraloğlu, "Bugün görüşülecek ama sadece uygulaması değil, bugün uyguladı, sonra? Kendi ürününe sahip çıkacaksın, kusura bakma. Adımlar atılmazsa, gereken yapılır." şeklinde konuştu.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
  • Bakan Uraloğlu
  • GROK

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