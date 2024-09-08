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Bakan Uraloğlu, Güney Kore'de lojistik, ulaşım ve altyapı yatırımları için temaslarda bulunacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Altyapı İşbirliği Konferansı (GICC) 2024 için gideceği Güney Kore'de bir dizi temasta bulunacak. Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek olan Bakan Uraloğlu'nun Türkiye'nin lojistik, ulaşım ve altyapı yatırımları için temaslar gerçekleştireceği ifade edildi.

AA8 Eylül 2024 Pazar 14:49 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu, Güney Kore'de lojistik, ulaşım ve altyapı yatırımları için temaslarda bulunacak
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uraloğlu, GICC 2024 vesilesiyle 11-12 Eylül'de Güney Kore'de olacak.

Bakan Uraloğlu, 11 Eylül Çarşamba günü ilk olarak Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Salih Murat Tamer ile görüşecek, daha sonra Kore Arazi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Park Sang-Woo ile bir araya gelecek.

STRATEJİK İŞBİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRECEK

Görüşmede, özellikle iki ülkenin haberleşme ve altyapı projelerindeki işbirliği potansiyelinin ele alınması ve yeni stratejik köprüler kurulması hedefleniyor. Türkiye ve Güney Kore'nin mühendislik, teknoloji ve altyapı alanlarındaki deneyimlerinin masaya yatırılacağı toplantı, stratejik işbirliğini daha da derinleştirecek.

Uraloğlu, yoğun programı kapsamında, uluslararası şirketleri ve kurumları buluşturarak, yeni işbirliklerine kapı aralayan GICC 2024 etkinliğine katılacak ve çeşitli istişarelerde bulunacak.

YATIRIMLAR İÇİN TEMASLAR BULUNACAK

Fuar alanında gerçekleştirilecek değerlendirmelerin ardından Güney Koreli ve bu ülkede yaşayan Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek olan Uraloğlu, Türkiye'nin lojistik, ulaşım ve altyapı yatırımları için temaslarda bulunacak.

Toplantının ardından Gyeongbok Sarayı ve Namsan Seul Kulesi'ni ziyaret edecek Uraloğlu'nun programına, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da eşlik edecek.

Bakan Uraloğlu ziyaretin ikinci gününde Seul'den hızlı trenle Busan'a geçecek ve burada Türkiye'nin Kore Savaşı'nda kaybettiği 721 şehitten 462'sinin kabrinin bulunduğu Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek, Türk Anıtı'na çelenk bırakacak.

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