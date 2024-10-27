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  • Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanı Metro Hattı'ndaki yolcu sayısı tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı
Güncel

Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanı Metro Hattı'ndaki yolcu sayısı tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın 25 Ekim'de 35 bin 466 yolcuya hizmet verdiğini açıklayarak tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaştığını belirtti. Hattın 2023'te açıldığından beri 12,7 milyon yolcu taşıdığı ifade edildi.

DHA27 Ekim 2024 Pazar 15:22 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanı Metro Hattı'ndaki yolcu sayısı tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı
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Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın 25 Ekim tarihinde 35 bin 466 yolcuya hizmet vererek tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaştığını belirtti. Uraloğlu, hattın hizmete açıldığı 2023 yılından bu yana 12 milyon 783 bin 478 yolcu taşıdığını belirterek, "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın yolcu sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. 4 Ekim'de 33 bin 84 yolcuyla kırılan önceki rekorun ardından gelen bu yeni rekor hattın ne kadar doğru bir yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

'İSTANBUL'UN ULAŞIM YÜKÜNÜ AZALTIYOR'

47,5 kilometrelik uzunluğundaki hattın İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Hattımız İstanbul'un ulaşım yükünü azaltarak şehre önemli bir katkı sağlıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her gün binlerce yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine olanak tanıyor" ifadelerini kullandı.

'RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 384 KİLOMETREYE ULAŞACAK'

İstanbul'un ulaşım sorunlarının yüzeyde çözülmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Uraloğlu, "İstanbul'da ulaşımı büyük oranda yerin altına indirmemiz gerekiyor. Bakanlık olarak yapımı süren projelerimizi tamamlandığımızda mega kentin raylı sistem uzunluğu 384 kilometreye ulaşacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak her zaman İstanbul'un ve İstanbulluların yanındayız. İstanbullulara hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı sağlayana kadar durmaksızın çalışacağız" dedi.

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