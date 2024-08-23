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  • Bakan Uraloğlu, Kayseri'de konuştu: 22 yılda 61,2 milyar lira yatırım gerçekleştirdik
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Bakan Uraloğlu, Kayseri'de konuştu: 22 yılda 61,2 milyar lira yatırım gerçekleştirdik

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Kayseri'ye 22 yılda 61.2 milyar TL yatırım yaptıklarını ifade etti.

IHA23 Ağustos 2024 Cuma 18:48 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu, Kayseri'de konuştu: 22 yılda 61,2 milyar lira yatırım gerçekleştirdik
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Bakan Uraloğlu; Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen Ticaret, Sanayi, Borsa Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri Başkanları ve Belediye Başkanları ile İstişare Toplantısı'na katıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde gerçekleşen toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, ilçe belediye başkanları, Ticaret, Sanayi, Borsa Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri Başkanları ve il protokolü katıldı. Büyükşehir Meclis Salonu'nda gerçekleşen programda konuşan Başkan Büyükkılıç, "Sayın Bakanımıza memleketine hoş geldiniz diyoruz. Kendilerine konuları arz ediyoruz, o da zaten sahipleniyor ve üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Biz kendisine teşekkür ediyor, sağlıklı uzun ömürler diyoruz. Cenab-ı Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise AK Parti ve cumhur ittifakının bu ülkeye yaptığı yatırımların göz ardı edilemeyeceğini belirterek, yapılması gereken ne varsa yapmak için gayret göstereceklerini kaydetti.

AKAR: YÜRÜMEYECEĞİZ, KOŞACAĞIZ

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da "Kayseri'de müthiş bir gelişme olduğunu belirterek, "81 milyon biriz, beraberiz, yürümeyeceğiz, koşacağız. Milletvekilleri, belediye başkanları, bakanlar, valiler biriz, beraberiz. İlk günkü heyecanla devam edeceğiz" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de birer selamlama konuşması gerçekleştirdi.

URALOĞLU: 22 YILDA 61,2 MİLYAR TL YATIRIM YAPTIK

Daha sonra hitaplarını gerçekleştiren Bakan Uraloğlu, Kayseri'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ulaşımın önemine işaret etti. Uraloğlu, Kayseri'ye 22 yılda 61,2 milyar TL yatırım yaptıklarını vurgulayarak, kentte yapılan hızlı trenden, yeni hava terminaline, tramvay hattından yol çalışmalarına kadar önemli projeleri anlattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hummalı bir şekilde çalışmaları süren Ankara-Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin sahadan görüntülerini kamuoyu ile paylaştı. Bakan Uraloğlu, fikir planından, projesinin yapılmasına, ihaleden imalatın başlamasına kadar birçok insanın emeği olduğunu, bütün Kayserililere teşekkürlerini iletti.

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