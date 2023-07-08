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Bakan Uraloğlu, Kop Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kop Tüneli tamamlandığında, vatandaşların zorlu kış şartlarına maruz kalmayacağını belirterek, 'Projenin tamamlanmasıyla Doğu Karadeniz limanlarının Trabzon, Rize ve Artvin illerinin Güneydoğu ile olan ticaret ve turizm bağlantısı sağlanmış olacak.' ifadesini kullandı.

AA8 Temmuz 2023 Cumartesi 15:12 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu, Kop Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulundu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gümüşhane ve Bayburt illeri programına katılan Uraloğlu, Kop Tüneli'ne ilişkin çalışmaları yerinde inceledi.

Uraloğlu, 6,5 kilometre uzunluğunda, çift tüp inşa edilen tünelin 4,7 kilometre bağlantı yolu bulunduğuna işaret ederek, "Mevcut yolu 6,5 kilometre daha kısaltacak olan tünel, hem güvenli trafik akışı hem de çetin kış şartlarında vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin Kuzey-Güney koridorundaki Trabzon-Erzurum-Bingöl-Diyarbakır aksının önemli bir parçası olduğunu ve Erzurum'u Bayburt'a bağladığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Projenin tamamlanmasıyla Doğu Karadeniz limanlarının Trabzon, Rize ve Artvin illerinin Güneydoğu ile olan ticaret ve turizm bağlantısı sağlanmış olacak. Kop geçidi zorlu çetin şartla nedeniyle vatandaşlara büyük zorluklar yaşatıyordu. Ayrıca karla mücadele ve bakım maliyetleri çoktu. Kop Tüneli ile vatandaşlarımız ağır kış şartlarına maruz kalmayacak. Hem konforlu hem de güvenli seyahat edecek."

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
  • Kop Tüneli
  • Doğu Karadeniz limanları

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