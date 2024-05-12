Bakan Uraloğlu, Malatya'da temaslarda bulunuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bazı ziyaret ve toplantılar için sabah saatlerinde Malatya'ya geldi.

Havaalanında il protokolü tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu'nun, ilk durağı Malatya valiliği oldu. Valilikte basına kapalı bir şekilde gerçekleşen bakanlığa bağlı birimlerle ilçe belediye başkanlarının da katıldığı il Koordinasyon toplantısına katılan Bakan Uraloğlu daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Sami Er ile görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Büyükşehir Belediye ziyareti sonrası çevre yolunda arazi incelemesinde bulundu.