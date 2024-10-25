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  • Bakan Uraloğlu, SAHA EXPO fuarında stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı
Güncel

Bakan Uraloğlu, SAHA EXPO fuarında stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'ndaki stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

AA25 Ekim 2024 Cuma 17:51 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu, SAHA EXPO fuarında stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı
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Uraloğlu, İstanbul Fuar Merkezi'nde, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığında düzenlenen SAHA EXPO'daki stantları gezdi.

ÜRÜNLER HAKKINDA BİLGİ ALDI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, Türksat AŞ'nin, Ulak Haberleşmenin stantlarını ziyaret eden Uraloğlu, ayrıca ASELSAN'ın, Baykar'ın, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin, ASSAN Group'un ve CANiK'in de aralarında olduğu savunma sanayi firmalarının stantlarını ziyaret ederek, ürettikleri ürünler hakkında bilgi aldı.

  • Abdulkadir Uraloğlu
  • SAHA EXPO
  • fuar

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