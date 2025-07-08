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  • Bakan Uraloğlu, şehit Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık'ın cenaze törenine katıldı
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Bakan Uraloğlu, şehit Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık'ın cenaze törenine katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık'ı, şehidin memleketi Bitlis'te son yolculuğuna uğurladı. Bakan Uraloğlu, “Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

HABER MERKEZİ8 Temmuz 2025 Salı 16:22 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu, şehit Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık'ın cenaze törenine katıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında görev başında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık'ın cenaze törenine katıldı.

Bakan Uraloğlu, Şehit Uyanık için Bitlis Ersan Merkez Camii'nde bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında saf tuttu. Cenaze namazının ardından Mutki Dereyolu Köy mezarlığında gerçekleştirilen defin törenine katılan Bakan Uraloğlu, son yolculuğuna uğurlanan şehidin mezarı başında dua etti.

Bakan Uraloğlu, aile bireyleriyle tek tek görüşerek başsağlığı diledi ve sabır temennisinde bulundu. Şehidin yakınlarının acısını paylaşan Bakan Uraloğlu, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

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