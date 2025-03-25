Bakan Uraloğlu: Trabzon Güney Çevre Yolu'nu biz başlattık, biz bitireceğiz

Uraloğlu, Trabzonlu siyaset, bürokrat ve iş insanları ile İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'un bir şehirden fazlası olduğunu belirterek, şehrin kültürü hakkında bilgi verdi.

Söz konusu ilin altyapı yatırımlarına dikkati çeken Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Trabzon'a ulaşım ve iletişim altyapısına 173 milyar lira yatırım gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, 56 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 245 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 89 kilometreden 519 kilometreye çıkardıklarını anlattı.

Bakan Uraloğlu, Trabzon'u başta Karadeniz Sahil Yolu olmak üzere bölünmüş yollarla bütün Türkiye'ye bağladıklarının altını çizerek, "Türkiye'nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Zigana Tüneli'ni tamamlayarak, İran ve tüm Ortadoğu ülkelerinin Trabzon ve Karadeniz'e ulaşmasını sağladık. Yıllar süren meşhur Tanjant Yolu'nu bitirmek bize nasip oldu. Kanuni Bulvarı projesinde sona yaklaştık. Trabzon Güney Çevre Yolu'nu biz başlattık, biz bitireceğiz." diye konuştu.

"32 KİLOMETRELİK KENT İÇİ RAYLI SİSTEMİ ŞEHRE KAZANDIRACAĞIZ"

Vakfıkebir Organize Sanayi Yolu, Araklı-Dağbaşı-Uğrak Yolu gibi 22 kara yolu projesinin çalışmalarının hızla devam ettiğini bildiren Uraloğlu, "Akçaabat'tan Yomra merkeze uzanan, Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Meydan, Üniversite, Otogar ve Havalimanı gibi 31 istasyon içeren yaklaşık 32 kilometrelik kent içi raylı sistemi şehre kazandıracağız." dedi.

Uraloğlu, proje çalışmalarını Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile omuz omuza yürüttüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Ayrıca, Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek, Samsun-Sarp Hızlı Demiryolu projemizle, Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'i birbirine bağlayacağız. Havalimanımız ise Trabzon'umuzun dünyaya açılan kapısı. Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda havalimanımızı genişletmek ve şehrimize yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalarımıza başladık. Yeni havalimanı projemiz hayata geçene kadar, yurt dışı uçuşlardaki artış ve Trabzon'umuzun yükselen ticaret faaliyetleri için acilen yeni dış hatlar gelen yolcu terminalini ve CIP hizmet binasını bitirdik. Şu anda iç hatlar terminalimizle dış hatlar giden yolcu terminalimizdeki tadilatları bitirmek için hızla çalışıyoruz, bu yıl içinde tamamlayacağız."