Bakan Uraloğlu: Tüm dünyaya Türk milletinin iradesine zincir vurulmayacağını ilan ettik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, binlerce yıllık devlet geleneğimizle harmanlanmış olan Cumhuriyet'in 100. yılına ulaşmanın gurur, mutluluk ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Uraloğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, 29 Ekim 1923'ün aziz Türk milletinin tarihinde unutulmaz bir sayfa olduğuna dikkati çekerek, "Milletimiz, kadını, erkeği, genci, yaşlısı, bir bütün olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde, zor şartlar ve yokluklar içerisinde, tüm dünyaya Türk milletinin iradesine zincir vurulmayacağını ilan etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk milletinin azim ve kararlılığıyla kurulan Cumhuriyet'in, 100 yıl boyunca büyüdüğünü, geliştiğini ve ilerlediğini ifade eden Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar bilim, sanat, kültür, spor ve teknoloji alanlarında elde ettiğimiz başarılarla gurur duyuyoruz. Artık 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğimiz Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ulaşmış olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, geçmişimizin mirasını yaşatmak ve geleceğe taşımak için bir aradayız. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen son 21 yılda ulaşım ve iletişim yatırımları başta olmak üzere her alanda hayata geçirdiğimiz hamlelerle 'Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını oluşturduk."

Bakanlık olarak, Cumhuriyet'in 100. yılında kaydettikleri önemli yatırımlar ve gelişmelerle ülkenin stratejik konumunun gereğini en iyi şekilde değerlendirerek Türkiye'yi uluslararası alanda vazgeçilmez bir düzeye taşıdıklarını vurgulayan Uraloğlu, şimdi ise "Türkiye Yüzyılı" ile yeni bir tarihi başlangıca hazırlandıklarını bildirdi.

"MİLLETİMİZİN BİRLİK VE BERABERLİĞİ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ OLMAYA DEVAM EDİYOR"



Uraloğlu, ulaşım ve iletişim stratejilerini küresel ve bölgesel şartlar ışığında yeniden tanımlayarak mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen çevreye duyarlı ve bütünsel kalkınmaya katkı sağlayacak politikalar çerçevesinde yatırım faaliyetlerini daha da artırdıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınlarını inşa etmeye devam edeceğiz. Bizlere düşen en önemli vazifelerden biri de her bir karışını ezanlarımız ve bayrağımız ile süslemiş, üzerinde özgürce yaşayabildiğimiz güzel vatanımızı bizlere bırakan kahramanlarımızın aziz hatıralarına sahip çıkmaktır. Hiç şüphesiz Cumhuriyetimizin 100. yılında, milletimizin birlik ve beraberliği de en büyük gücümüz olmaya devam ediyor. Gelecekte de bu birliği korumak için el birliğiyle çalışacağımıza olan inancımızla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü ve tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

