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Bakan Uraloğlu: Ülkemizin hiçbir tarafını ayrıştırmadan hizmet ediyoruz etmeye de devam edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, başkentte düzenlenen Horon ve Hamsi Festivali'nde vatandaşlara balık ekmek dağıttı. Bakan Uraloğlu, 'Bize her yer Trabzon' bilinciyle ülkenin her tarafına hizmet ettiklerini belirterek, 'Ankara'mıza da İstanbul'umuza da hizmet ediyoruz. Ülkemizin hiçbir tarafını ayrıştırmadan hizmet ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz çünkü bizim başımızda liderimiz var, Cumhurbaşkanımız var. O bize yürü diyor, biz de Allah'ın izniyle yürümeye devam ediyoruz.' dedi

AA24 Şubat 2024 Cumartesi 17:18 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu: Ülkemizin hiçbir tarafını ayrıştırmadan hizmet ediyoruz etmeye de devam edeceğiz
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Başkent Trabzon Dernekler Federasyonunca, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılı dolayısıyla Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivale katılan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların Berat Kandili'ni kutladı.

Etkinliği düzenleyenlere teşekkür eden Uraloğlu, dün İstanbul'da da Trabzonlularla beraber olduğunu anımsattı.

Uraloğlu "Bize her yer Trabzon" bilinciyle ülkenin her tarafına hizmet ettiklerini belirterek, "Ankara'mıza da İstanbul'umuza da hizmet ediyoruz. Ülkemizin hiçbir tarafını ayrıştırmadan hizmet ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz çünkü bizim başımızda liderimiz var, Cumhurbaşkanımız var. O bize yürü diyor, biz de Allah'ın izniyle yürümeye devam ediyoruz. Yürümeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin her tarafında yaptıkları yatırımlar bulunduğuna işaret eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bizim, Ankara'nın, İstanbul'un, İzmir'in veya başka bir ilin tercihinden dolayı hiçbir yatırımı durdurduğumuzu duydunuz mu? Duymadınız, duymazsınız. Biz yatırımlarımıza devam ettik ama burada şunu kaçırmamamız lazım. Gerçekten daha iyi ve güçlü bir ekip halinde yatırım yapabilmemiz ve size hizmet edebilmemiz için başta büyükşehir olmak üzere bütün ilçelerimiz kıymetli. Onun için Ankara, ülkemizin başkenti, hepimizin değeri. Burada daha iyi hizmet edebilmek için Turgut Altınok kardeşimle yolumuza devam etmek istiyoruz. AK Parti belediyeciliğiyle tekrar buluşturmak istiyoruz. Onun adına bütün hemşerilerimizden 31 Mart'ta destek istiyorum."

Festivalde, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Hacıfazlıoğlu da birer konuşma yaptı.

Etkinlikte horon gösterisine iştirak eden Uraloğlu, hamsi için sırada bekleyen vatandaşlara da balık ekmek dağıttı.

  • Abdulkadir Uraloğlu
  • horon
  • festiva

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