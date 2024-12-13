Bakan Uraloğlu'ndan 15. Büyükelçiler Konferansı paylaşımı: Kalkınma yolları gibi stratejik konuları ele aldık

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, 15. Büyükelçiler Konferansı'na katılımına ilişkin paylaşımda bulundu.

15. Büyükelçiler Konferansı sona erdi! Bakan Fidan: Savunma ve güvenlik gibi birçok alanda istişarelerde bulunduk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile büyükelçilerle bir araya geldiklerini belirten Kacır, "'Ekonomi, Finans ve Teknoloji' başlığıyla gerçekleşen panelde Türkiye'mizin küresel yatırımlar için cazibe merkezi olmasını sağlayan adımlarımızı paylaştım. Dünyanın dört bir yanında 'Büyük Türkiye'nin gücünü hissettiren, ülkemizi başarıyla temsil eden büyükelçilerimize görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı. Bakan Bolat: Türkiye, dış politika ve ticari alanda etkisini daha da artırmaktadır

Bakan Uraloğlu da yaptığım paylaşımda şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanlığımızın düzenlediği 15. Büyükelçiler Konferansı'nda, 'Su, Bağlantısallık ve Enerji' başlıklı panelde, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar ve katılımcılarla bir araya geldik. Türkiye'nin demir yolu ağları, ticaret koridorları ve kalkınma yolları gibi stratejik konuları ele alarak, bu alanlardaki ulusal vizyonumuzu ve bölgesel katkılarımızı tartıştık."