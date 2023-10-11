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Bakan Uraloğlu'ndan İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama: Her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, '(İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi) Gerek duyulması halinde denizden, havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var.' dedi.

IHA11 Ekim 2023 Çarşamba 11:55 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu'ndan İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama: Her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde İsrail'e havayolu seferlerinin durdurulması ve İsrail ve Filistin'deki sivil Türk vatandaşlarının kurtarılması hakkındaki soruları cevapladı. İsrail'in hava sahasının kapatıldığını ve tüm uçuşların durdurulduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "Şu anda havayolu ile ilgili tüm uçuşları net olarak durdurduk. O bölgedeki limanlarla ilgili 3. seviye güvenlik önemli alarak ancak yanaşılması söz konusu. Biz bu konuyu takip ediyoruz. Güvenlik derecesini azaltıp artırmak veya tamamen kaldırma noktasında şu an şartları takip ediyoruz. Şartlar netleştiği zaman biz de yeni bir karar almamız gerektiğinde o kararı alacağız" diye konuştu.

"DENİZDEN, HAVADAN HER TÜRLÜ OPERASYONU YAPMA HAZIRLIĞIMIZ VAR"

Bakan Uraloğlu, İsrail ve Filistin'de bulunan sivil Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin de şunları söyledi:

"Şu anda oradaki konuyu birinci derecede Dışişleri Bakanlığı takip ediyor. Dışişleri Bakanlığı ile koordineliyiz. Gerek duyulması halinde denizden, havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var."

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