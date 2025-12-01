Bakan Uraloğlu'ndan memurlara ''3 çocuk'' çağrısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlıkta göreve başlayacak aday memurlara 3 çocuk çağrısında bulunarak, "Bir taraftan elbette kariyerinizi yapın, görevinizde yükselin ama evlenmeyi ihmal etmeyelim ve ailelerin en az 3 çocuk sahibi olması doğru olandır." dedi.

Uraloğlu, Bakanlık konferans salonunda düzenlenen "2025 yılı Aday Memur Yemin Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme altyapısına çok büyük yatırımlar yaptıklarını, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim ile Osmangazi köprüleri gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Sadece Türkiye için değil, bölge için de kıymetli projelere imza attıklarını anlatan Uraloğlu, "Bu projeler bir avuç insanın değil, artık sizlerin de dahil olduğu ulaştırma camiasının yoğun emeklerinin sonucunda ortaya çıkmış bir ailenin eserleridir." dedi.

Uraloğlu, 10 bağlı ve ilgili kurumu ile 18 merkez birimi bulunan ve 81 ilde teşkilatlanmış bir bakanlığın mensubu olduklarını belirterek, "23 yıllık dönemde ülkemize 300 milyar dolarlık ulaştırma ve haberleşme yatırımı yapmışız. Halen devam eden 2 bin 171 projemiz var, bunların proje bedelleri 5,2 trilyon liradır. Bunları da arkadaşlarımızla, sizlerle beraber inşallah hep beraber yapmaya devam edeceğiz, hayata geçirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- ⁠"ULAŞIM AĞLARINI GÜÇLENDİRMEDE GAYRET ETMELİYİZ"

Memurların sorumluluklarının büyük olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Sizler artık Türkiye'nin yolunu açan, köprülerini kuran, tünellerini delen, demir ağlarını ören, gökyüzünde bayrağımızı dalgalandıran, iletişim çağını yakalayan büyük bir ailenin fertlerisiniz." dedi.

Uraloğlu, ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının, aslında üretim yeteneği olan bölgelerin, ürettiklerini hem yurt içine hem de yurt dışına ulaştırdıkları ağlar olduğunu bildirdi.

Öncelikle Türkiye'deki, sonrasında bölgedeki ve bütün globaldeki ulaşım ağlarını güçlendirme noktasında gayret ettiklerini belirten Uraloğlu, "Doğu-batı geçişinden tutun kuzey-güneyine kadar, etrafındaki denizlere kadar kıymetli bir coğrafya üzerinde bulunuyoruz ve bunu hep beraber geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- "YAPTIKLARIMIZDAN DAHA FAZLASINI YAPACAKLARINA İNANCIMIZ TAM"

Uraloğlu, törende 52 aday memurun yer aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Onların, bizim yaptıklarımızdan daha fazlasını yapacaklarına inancımız tamdır. Sizin bizden çok daha iyi imkanlarla yetiştiğinizi, dünyayı çok daha yakından takip ettiğinizi biliyorum. Sizlerin neler yaptığını biz gururla, şerefle takip edeceğiz. Sizin yerinizde olmak isteyen milyonlarca insan var. O zaman sorumluluğumuz biraz daha artmış demektir. Ben tekrar bu 52 kardeşimize, çıktıkları yolda teşekkür ediyorum."

Salonda aile ve çocuk sahibi olanların sayısını soran Uraloğlu, hükümetin çocuk sahibi olma noktasında birçok imkanı ortaya koyduğunu söyledi. Uraloğlu, dünyada ülkelerin en büyük gücünün nüfus olduğunu belirterek, "Bir taraftan elbette kariyerinizi yapın, görevinizde yükselin ama evlenmeyi ihmal etmeyelim ve ailelerin en az 3 çocuk sahibi olması doğru olandır." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasının ardından 52 aday memur sahneye çıkarak yemin etti.