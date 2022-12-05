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Bakan Varank: 26 bin vatandaşa istihdam sağlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekimde düzenlenen 1201 teşvik belgesiyle 26 bin vatandaşa istihdam sağlayacak 43 milyar liralık yatırımı destekleyeceklerini belirterek, 'Üstelik bu yatırımların 3'te 2'si komple yeni üretim tesisi. 2022'nin ilk 10 ayında düzenlediğimiz belge sayısı da 2021'in aynı dönemine göre yüzde 9 daha fazla.' ifadesini kullandı.

AA5 Aralık 2022 Pazartesi 12:41 - Güncelleme:
Bakan Varank: 26 bin vatandaşa istihdam sağlayacak
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Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekim ayında düzenlenen yatırım teşvik belgelerini değerlendirdi.

Ekimde düzenlenen 1201 teşvik belgesiyle 26 bin vatandaşa istihdam sağlayacak 43 milyar liralık yatırımı destekleyeceklerini bildiren Varank, "Üstelik bu yatırımların 3'te 2'si komple yeni üretim tesisi. 2022'nin ilk 10 ayında düzenlediğimiz belge sayısı da 2021'in aynı dönemine göre yüzde 9 daha fazla." ifadelerini kullandı.

Varank'ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre, ekimde teşvik belgesi düzenlenen yatırımların yüzde 57'si imalat, yüzde 30'u enerji, yüzde 9'u hizmetler, yüzde 2'si tarım ve yüzde 2'si madencilik sektöründe yer aldı.

Tutara göre en fazla yatırımı yüzde 35'lik payla "1. Bölge" ve yüzde 28'lik payla "2. Bölge" çekti.

Yatırım tutarının yatırım cinsine göre dağılımına bakıldığında da komple yeni yatırımlar yüzde 66, tevsi yatırımlar yüzde 27 ve modernizasyon, entegrasyon ve üretim çeşitlendirmelerden oluşan diğer yatırımlar yüzde 7 pay aldı.

Bu yıl ocak-ekim döneminde düzenlenen teşvik belgelerinde, öngörülen sabit yatırım tutarı 2021'in aynı dönemine göre yüzde 52, istihdam da yüzde 8 artış gösterdi.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  • teşvik belgesi
  • istihdam

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