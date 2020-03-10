Bakan Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Heyetini kabul etti

AA 10 Mart 2020 Salı 16:24 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 16:24

Varank, Bakanlıkta gerçekleştirilen kabulde, 9 Şubat'ta yola çıkan 24 kişilik ekibin Antarktika'daki çalışmalarının ardından 8 Mart'ta Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

Seferin beklenenden kısa sürdüğünü belirten Varank, "Küresel ısınma nedeniyle Beyaz Kıta'daki hava sıcaklığı, medyadan da takip etmişsinizdir, rekor seviyelerde arttı. Dolayısıyla ekibimiz hava muhalefetinden kaynaklanan hiçbir sorunla karşılaşmadı. Tabii bu durum, kıtadaki doğal yaşamın ve ekosistemin geleceğine ilişkin kaygıları artırmış oldu." dedi.

Bakan Varank, dünyanın yeni tip koronavirüste olduğu gibi iklim değişikliğiyle mücadele konusunda da teyakkuzda olması gerektiğini bildirdi.

"Beyaz Kıta"nın idaresinin Antarktika Anlaşması'na üye danışman ülkelerin oylarıyla yürütüldüğünü ve Türkiye'nin 25 yıl önce bu anlaşmaya gözlemci statüsüyle taraf olduğunu anımsatan Varank, nihai hedefin danışman ülke statüsü olduğunu dile getirdi.

Varank, bu hedefe ulaşmak için 2017'den itibaren çalışmalara hız verdiklerini belirterek, düzenlenen bilim seferlerinin de bunların önemli bir parçası olduğunu anlattı.

Geçen yıl Antarktika'da geçici bilim yerleşkesinin kurulduğunu hatırlatan Varank, şöyle konuştu:

"Sefer süresince araştırmacılarımız bu yerleşkeyi kullanarak yer, canlı ve deniz bilimleri alanında 15 farklı proje yürüttü. Seferden elde ettiğimiz verileri bilimsel yayınlarla tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz ve bunun takipçisi olacağız. Kıtaya 3 farklı Küresel Seyir Uydu Sistemi kurduk, bu sayede konum doğrulaması yapabilme kabiliyetine eriştik. Geçen sene başlattığımız deniz tabanını haritalama çalışmalarımız devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün güncellediği ekipman sayesinde Horseshoe Adası'na ait meteoroloji verilerini artık günlük alıyoruz. Kıtada yaptığımız araştırmalar sayesinde, ülkemizin kalıcı bilim üssü çalışmalarında son aşamaya geçmiş olacağız."

- "PROJENİN ÇOCUKLAR TARAFINDAN SAHİPLENİLMESİNİ ÖNEMSİYORUZ"



Varank, projenin çocuklar ve gençler tarafından sahiplenilmesine özel önem verdiklerine ve bu sebeple sefere bir öğretmenin de eşlik ettiğine dikkati çekerek, "Çocuklarımız bilime ve teknolojiye daha fazla yoğunlaşsın, meraklarının peşinden koşsun ve bilinmeyeni keşfetmeye odaklansın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Seferin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde TÜBİTAK bünyesinde yeni kurulan Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirildiğini vurgulayan Varank, Antarktika ile ilgili çalışmaların bundan sonra enstitü tarafından sürdürüleceğini kaydetti. Varank, "Bu sayede, ülkemizin kıtadaki çıkarlarını daha iyi koruyacak, muadil kurum ve kuruluşlarla iş birliklerini daha verimli geliştirebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank, heyetin akademi ayağında yer alan Karadeniz Teknik, Marmara, Yıldız Teknik, İstanbul Teknik, Kırklareli, Ege, İstanbul Medeniyet ve İstanbul üniversitelerinden akademisyenlere, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Harita Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanlarına, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e, Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Burcu Özsoy'a ve sefer sponsorlar Türk Hava Yolları, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Türksat AŞ ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'ya teşekkür etti.

Bu sene Teknofest'in Gaziantep’te gerçekleştirileceğini anımsatan Varank, "4. Kutup Seferi kapsamında çekilen belgeselin galasını da Teknofest'te yapmak istiyoruz." dedi.

Varank, Türk bayrağını kıtada ekip ruhuyla dalgalandırdıklarını belirterek, bundan sonra da aynı heyecanla bu işin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.