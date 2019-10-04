Bakan Varank açıkladı: 452 milyonluk yatırım ile 700 kişiye iş imkanı sağlanacak Bakan Varank: 'MAN Türkiye AŞ'nin Ankara Akyurt'taki yeri Münferit Yatırım Yeri olarak ilan edildi. Burada yapılacak 452 milyon liralık yeni yatırımla 700 kişiye istihdam sağlanacak'