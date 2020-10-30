30 Ekim 2020 Cuma 12:09 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 12:17

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, İslam'ı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması hakkında konuşan Bakan Varank, "Son günlerde, Fransa'nın sorunlu Cumhurbaşkanı'nın İslam'a ve Peygamber Efendimize yönelik hakaretlerine karşı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği tepkiyi görüyorsunuz. Bu tartışmada dahi yönünü şaşıran, şirazesini kaybeden bir muhalefet lideriyle karşı karşıyayız. 1,5 milyar Müslüman'ın değerlerine en aşağılık hakaretleri yapanlara karşı kuzu kesilen bu zat, bu meselede dahi Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve ailesine en olmadık saldırılara girişiyor. "Sessiz yığınların sesi olup mazlumlarla, mağdurlarla yol yürüyen Sayın Cumhurbaşkanı'mıza büyük bir öfke duyuyorlar. Doğu Akdeniz'den Libya'ya, Suriye'den Azerbaycan'a kadar onların kirli emellerinde karşılarına dikilen bir tek Cumhurbaşkanı'mız var. Avrupa'nın faşist siyasileri, Müslümanlarla bir arada yaşamayı öğrenecek, bunun başka bir yolu yok. İslam'a ve onun değerlerine yönelik menfi her adımlarında Türkiye olarak karşılarına dikileceğiz." şeklinde konuştu.