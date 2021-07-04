Bakan Varank: Ben buradan CHP'nin Genel Başkanına sesleniyorum...

AA 4 Temmuz 2021 Pazar 17:31 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 17:35

Varank, AK Parti Edirne İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Edirne'nin potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu, OSB projeleriyle kentin ekonomisine önemli katkılar sağlayacak işlerin önünü açacaklarını belirtti.

Şehirleri kalkındırmanın yolunun özellikle üretken yatırımların önünü açmaktan geçtiğini ifade eden Varank, bu manada da sanayi yatırımlarının çok önemli olduğunu söyledi.

Trakya Bölgesi'nin kendileri için çok değerli ve hassas bir bölge olduğunun altını çizen Varank, burada hem doğa hem üretim dengesini bir arada tutarak, çevreye asla zarar vermeyecek sanayi yatırımlarının da oluşmasını istediklerini vurguladı.



- "EDİRNE'Yİ BU CHP ZULMÜNDEN KURTARMAMIZ LAZIM"

Yıllardır Edirne'nin CHP zihniyeti ile iyi yönetilmediğini kaydeden Varank, kente bakıldığında yerel yönetime ait yatırımları göremediklerini dile getirdi.

"Allah aşkına bu şehri yıllardır hangi zihniyet yönetiyor, CHP zihniyeti yönetiyor" diyen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Emin olun merkezi hükümetin, valimizin gayretleri olmasa bu şehir yaşanmaz bir hal alır. İşte burası yıllardır CHP ile yönetilen bir şehir. Bir tane atık su arıtma tesisi yok. Yıllardır bunu yapmaya niye fırsat bulmadılar, niye buna yatırım yapmak için gayret göstermediler. Edirne'nin suları arıtılmadan Meriç Nehri'ne belediye tarafından boca ediliyor. Ben buradan sesleniyorum, CHP'nin Genel Başkanına, diyor ki 'bizim yerel yönetimlerimiz Türkiye'de örnek gösterilen yerel yönetimler'. İşte siz burada yaşıyorsunuz, burada rezillikten başka ne var? Bir derenin ıslahını yapamayan, su arıtma tesisi kuramayan belediyenin neresi örnek olacak? İşte biz gerçekten şehirlerimize sevdalıyız. Biz vatandaşlarımıza sevdalıyız. Onları, Türkiye'nin en güzel şehirlerinde yaşatmak istiyoruz, en güzel olanaklarda yaşatmak istiyoruz. Bunun yolu da tabi ki AK Parti belediyeciliğinden geçiyor. Cumhur İttifakı'nın hizmet anlayışından geçiyor. İşte bizim, nasıl bir alternatif olduğumuzu onlara göstermemiz lazım. Şehrimize hangi katkıları sunacağımızı onlara göstermemiz lazım. İnşallah bu şuurla hareket ederek, Edirne'yi bu CHP zulmünden kurtarmamız lazım."



- "Biz 'samanyolu galaksisi' dediğimizde muhalefetin aklına gelen tek şey saman oluyor"

Türkiye'nin teknolojide adeta büyük bir başarı hikayesi yazdığını belirten Bakan Varank, özellikle savunma sanayisinde Türkiye'nin elde ettiği başarıları, tüm dünya medyasının konuştuğunu hatırlattı.

"Biz insan kaynağımıza, altyapımıza, üniversitelerimize yatırımlar yaptık. Türkiye'de üniversite sayısını nereden nereye getirdiğimiz ortada" ifadesini kullanan Varank, şunları kaydetti:



"Biz iktidara geldiğimizde bu ülkede sadece 2 tane teknopark vardı. Şu anda Türkiye'nin her tarafında 87 teknopark var. Binlerce firmamız buralarda bilim üretiyor, teknoloji üretiyor. İşte bunları bizim çok güzel anlatmamız, gelecekte yapacağımız işleri hatta gelecek hayallerimizi çok güzel bir şekilde anlatmamız lazım. Bakınız ufkumuzun geniş olması lazım. Asla dedikodulara da kulak kabartmamamız lazım. Biz, biliyorsunuz Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı ilan ettik. Biz programımızı ilan ettiğimizde şunun altını çizdik, dedik ki 'Dünyada uzay alanında büyük bir yarış var. Bizim, Türkiye olarak şimdiye kadar yaptıklarımızı artık bir uzay programına çevirip iddiamızı ortaya koymamız, bu alana çok daha ciddi yatırım yapmamız lazım'. Ama biz 'samanyolu galaksisi' dediğimizde muhalefetin aklına gelen tek şey saman oluyor. Bizim onlarla kaybedecek zamanımız yok."

- "SİZLER BİZİM ALANDAKİ GÖZÜMÜZSÜNÜZ, KULAĞIMIZSINIZ"

AK Parti'nin kaybedecek, birbirleriyle uğraşarak geçirecek zamanının olmadığına dikkati çeken Varank, 2023 ve 2024 seçimlerine çok daha şuurlu bir şekilde hazırlanacaklarını anlattı.

Varank, "Tabi biz hükümet olarak ne kadar çalışsak, ne kadar gayret göstersek de alanda bizleri temsil edecek olan, alanda yaptıklarımızı duyuracak olan, yaptığımız işlerin bereketini arttıracak olan, siz değerli teşkilat mensuplarısınız." diye konuştu.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şu görüşleri paylaştı:

"Siz, bizim arkamızda durdukça, biz de çalışmaya devam edebiliriz. Siz, bizim arkamızda durmazsanız, yaptığımız işlerden hem netice alamayız, hem de yaptığımız işlerin bereketi kaçabilir. Onun için biz teşkilat mensuplarımızı çok önemsiyoruz. Sizler bizim alandaki gözümüzsünüz, kulağımızsınız. Teşkilatçılık gerçekten siyasetin en önemli noktası. Bugün inşallah teşkilatımızla birlikte önümüzdeki dönemlere çok daha sıkı, çok daha kuvvetli bir şekilde hazırlanmamız lazım. Biliyorsunuz, 2023 ve 2024 seçimleri geliyor. Burada bizim hedefimiz, 'bu şehri nasıl daha iyi hale getirebiliriz, ülkemizde kurduğumuz bu huzuru ve güven ortamını, istikrar ortamını nasıl devam ettirebiliriz', bunun gayretiyle sokağa çıkmak, alana çıkmak, kapı kapı dolaşmak, sokakta herkese dokunmakla olur. Biliyorsunuz teşkilatçılık çok değerli bir şey. Burada gençlik kollarından, kadın kollarından, ana kademeden kardeşimiz, teşkilatçılık da biliyorsa, eğer AK Parti teşkilatının bir üyesi ise onun mahallesinde, ilçesinde örnek gösterilen bir insan olması lazım. Sokağa çıktığımızda insanların bizi tanıması, sizin insanları tanımanız lazım. Komşularımızın bizi tanıması, bizim komşularımızı tanımamız lazım."

