Bakan Varank: Bunu yapan başka bir siyasi hareket yok

Seçim bölgesi Bursa'dan Yalova'ya, Togg'un Kapadokya rengi T10X modeli ile gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 17 Ağustos Parkı'nda düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı.

Parktaki gençlerle sohbet eden Bakan Varank, gençlerin imkan tanındığında bir çok işi başarabilecek kapasitede olduğunu, Türkiye Yüzyılı'nı da gençlerle inşa edeceklerini söyledi.

Milletvekili seçilme yaşını 30'dan önce 25'e sonra da 18'e indirdiklerini hatırlatan Varank, "Gençlerin sesinin siyasette daha fazla duyulmasını istiyoruz. En genç milletvekili adayları bizim listelerimizde. Bunu yapan başka bir siyasi hareket yok. Biz gençlerin sesinin Mecliste duyulmasını, bu ülkenin kaderine etki etmesini önemsiyoruz. Bunun için bu çalışmaları yapıyoruz ama muhalefet ne diyor? Çoluk çocukla Meclisi mi dolduracaksınız? Biz geçlerimizin neler yapabileceklerinin farkındayız ve her zaman onların yanındayız." diye konuştu.

Milli Teknoloji Hamlesi ile yüksek teknolojiyi, TEKNOFEST kuşağını çok sık gündeme getirdiklerine dikkati çeken Varank, "Çünkü şunu biliyoruz, Türkiye'yi kalkındırmak, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek istiyorsak bizim teknolojiye, Ar-Ge'ye, inovasyona, uzaya, havacılığa yatırım yapmamız lazım. Bizim kalkınma modelimiz bu. Gençlere iş bulurken onlar inovasyonla ilgilensin, yüksek katma değerli işlerde çalışsın, bunun için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın konuştuğu insansız hava araçlarını üreten, Türkiye'nin İHA ve SİHA'larını yapan Baykar şirketinin yaş ortalamasının 28 olduğunu belirten Varank, bu yaşlardaki gençlerin dünyada ses getirecek işlere imza attıklarını kaydetti.

Varank, gençlere kendilerine önem veren, kendilerinin önünü açan siyasilerle berber hareket etmeleri tavsiyesinde bulunarak "Siyaseti gençleştirmeye çalışan hareketlerle beraber yol yürüyün. Gençlerimiz 14 Mayıs'ta doğru tercih yapacaklar." dedi.

Programın ardından Bakan Varank, gençlere "Togg kullanmak isteyen var mı?" diye sordu. Ehliyetini kısa süre önce alan bir genç ve arkadaşlarıyla T10X'e binen Varank, kent sahilinde tur attı.

Programa, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ve gençler katıldı.