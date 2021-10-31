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Bakan Varank gözlüğü ve eldiveni takıp işe koyuldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya'da kaynak ve döküm sektöründe faaliyet gösteren fabrikayı ziyaretinde kaynak gözlüğü ve eldiven takarak kaynak yaptı.

AA31 Ekim 2021 Pazar 09:13 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 09:14
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Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Gedik Kaynak ve Döküm Fabrikası'na gelen Varank'ı, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, fabrikanın yönetim kurulu başkanı Hülya Gedik, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve diğer ilgililer karşıladı.

Kaynak ve döküm üretim alanlarını gezen Bakan Varank, Gedik'ten faaliyetler hakkında bilgi aldı.

İşçilerle bir süre sohbet eden Varank, yaklaşık 1500 derece sıcaklıkla dökülen seperatör kapak imalatını izledi.

Varank, daha sonra kaynak gözlüğünü takarak bir süre plakaları kaynak işlemiyle birleştirdi.

Fabrikanın yönetim kurulu başkanı Gedik, ziyaret sonunda Varank'a isminin yazılı olduğu plaka ile kelebek vana takdim etti.

Daha sonra fabrikadan ayrılan Varank'a ziyaretinde, Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de eşlik etti.

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