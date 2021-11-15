Bakan Varank Karabük'te esnafı ziyareti yaptı

AA 15 Kasım 2021 Pazartesi 16:22 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 16:22

Programı kapsamında kentte bulunan Varank, Organize Sanayi Bölgesindeki üç fabrikayı ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Karabük Belediyesine geçen Bakan Varank, Belediye Başkanı Rafet Vergili ile makamında bir araya geldi.

Varank, belediye ziyaretinin ardından yürüyerek AK Parti İl Başkanlığına geçti. Kemal Güneş Caddesi'nde bir simitçiden simit satın alan Varank, çevredekilere ikramda bulundu. Yol boyunca vatandaşla sohbet eden Varank, fotoğraf çektirdi, çocuklara hediye verdi.

Esnafı da ziyaret eden Varank, bir şarküteriden alışveriş yaptı.

Bakan Varank, AK Parti Karabük İl Başkanlığında da partilerle bir araya geldi.

Ziyaretlerinde Bakan Varank'a, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş de eşlik etti.