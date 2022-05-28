Bakan Varank Kocaeli Bilim Merkezi ekibiyle TEKNOFEST Azerbaycan'da bilim şov yaptı

2018'den bu yana T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Türkiye'nin en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, 26-29 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan'da gerçekleştirilmeye başlandı.

Kocaeli Bilim Merkezi ekibi de atölye çalışmaları ve bilim şovlarıyla Bakü'deki yerini aldı. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) ortak yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan, 26 Mayıs tarihi itibariyle başladı. Festivalin açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile çok sayıda kurum ve şirketin yöneticileri katıldı.

Festivalin açılış törenine katılım sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gerçekleştirilen bilim şovda Kocaeli Bilim Merkezi ekibinin yanında yer aldı.

Bakan Varank ile birlikte gerçekleştirilen bilim şov, alandaki ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.