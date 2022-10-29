Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'ndeki açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Varank, törende, 7'den 77'ye bu ülkenin her ferdinin hasret olduğu yerli otomobil Togg'u Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde hayal olmaktan çıkarıp bugün itibarıyla gerçeğe dönüştürdüklerini kaydederek, 2 yıl önce beraber temelini attıkları fabrikanın açılışını gerçekleştirip seri üretim bandından ilk araçları indireceklerini söyledi.

Bakan Varank, bu gurur gününde kendilerini yalnız bırakmayan, sevinçlerine ortak olan tüm misafirlere, gece gündüz demeden çalışarak bu muhteşem kampüsü ortaya çıkaran, Togg'u seri üretime hazır hale getiren tüm emekçilere, Togg yöneticilerine ve 5 babayiğide teşekkür etti.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılına büyük bir heyecan, şevk ve coşkuyla hazırlandıklarını aktaran Varank, şöyle konuştu:

"Bir yandan mevcut ihtiyaçlarımızı karşılarken diğer yandan da geleceğin taleplerini belirleyen yenilikçi projelerimize hız verdik. İşte Togg da otomotiv endüstrisinin geleceğine yön verecek bir proje. 'Otomobile dair bildiğiniz her şeyi unutun, Togg bir otomobilden daha fazlası' derken biz gayet ciddiydik. İnsan odaklı, empatik ve akıllı yapısı, Togg'un bizim için sürekli öğrenmesi ve bize uygun çözümler sunmasını mümkün kılıyor. Kısaca Togg, kullanıcısına göre dönüşen ve kullanıcısını dönüştüren bir teknoloji. Nasıl ki Togg'a 'bir otomobilden fazlası' diyorsak Togg'u üreteceğimiz tesisimize de 'bir fabrikadan daha fazlası' diyoruz."

- "ÇEVRE DOSTU VE AKILLI ARAÇ, ÇEVRE DOSTU VE AKILLI BİR TESİSTEN YOLLARA ÇIKACAK"

Bakan Varank, fabrika ile ilgili bilgiler vererek, burasının karbon emisyonunun azaltılması; geri dönüşüm, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye yönelik yenilikçi uygulamalarıyla dünyada fark oluşturacağını söyledi.

Çevre dostu ve akıllı aracın çevre dostu ve akıllı bir tesisten yollara çıkacağını dile getiren Varank, "Öyle ki bu tesisimiz daha şimdiden Avrupa'nın köklü otomotiv firmalarının yeni yatırımlarına ilham oldu. Bu tesisi yapan firmamız, müteahhidimiz Avrupa'daki yeni projelerin de yüklenicisi konumuna geldi." diye konuştu.

Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 20 yılda güçlü bir Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemi inşa ettiklerini kaydederek, "Bu ekosistemin ürünü yenilikçi, teknolojik tabanlı girişimler, küresel pazara açılma kapasiteleriyle ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızın öncüsü olacaklar. Bunun için 20 yıldır sanayimizi, insan kaynağımızı, Ar-Ge ekosistemimizi geliştirmek ve dönüştürmek için gece gündüz çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Son dönemde teknoloji girişimlerinin sergilediği başarılı performansın ülkenin sahip olduğu potansiyeli net bir şekilde gözler önüne serdiğini vurgulayan Varank, teknoparkların sadece Ar-Ge ofislerinden ibaret binalar değil, Türkiye'nin hayallerini gerçekleştirmek için kurulmuş birer teknoloji üssü olduğunu anlattı.

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- "ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA TOGG'A ÜRETİM YAPILDIĞINA ŞAHİT OLUYORUZ"

Varank, geleceğin mobilite ekosistemine yön verecek Togg'un da en büyük teknoparkları olan Bilişim Vadisi'nin ev sahipliğinde ilk tohumlarını attığını ve bugün buradaki devasa kampüse evrildiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Togg bu anlamda Ar-Ge ve yenilik ekosistemimizin yük akı çıktılardan bir tanesi. Aracımız fikri mülkiyetteki özgürlüğünü geliştirdiği teknolojilerin özgünlüğünden alıyor. Togg, oluşturduğu ekosistemle yüzlerce tedarikçiyi de işin içine katıyor, onların teknolojik yetkinliklerini geliştiriyor, onları küresel rekabete hazırlıyor. Bu firmalar sayesinde farklı düşünebiliyoruz, yeni ve özgün ürünleri elde edebiliyoruz. Togg'un teknoloji tedarikçileri arasında gencecik girişimler, erken aşama startuplar var. Togg, yerli tedarikçi ağını o kadar genişletti ki ülkemizin dört bir yanında rastgele ziyaret ettiğimiz fabrikalarda dahi Togg'a üretim yapıldığına şahit oluyoruz."

- "TERSİNE BEYİN GÖÇÜNE DE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLADI"

Bakan Varank, elektrikli araçlar alanında henüz başlangıç aşamasındaki tedarik sanayisinin dönüşümüne ve gelişimine Togg'un büyük katkı sağladığını kaydederek, "Togg aynı zamanda yetenekli insan kaynağımızın hayallerini gerçekleştirebileceği, bilgilerini kullanabilecekleri büyük bir platforma dönüştü. Yurt dışında yaşayan. başarılı mühendisleri, tasarımcıları biz ekibimize dahil ettik. Bu manada tersine beyin göçüne de önemli katkılar sağladı." diye konuştu.

Tüm bu örneklerin Togg'un nasıl yerli ve milli bir proje ve marka olduğunun ayrı ayrı kanıtı olduğunu anlatan Varank, "Bunu ısrarla anlamak istemeyenler de yok değil. Onlar için de kısaca şunu söyleyelim: Togg projesinin direksiyonunda Hans yok, George yok, Ayşe var, Mehmet var, Türkiye var." açıklamasında bulundu.

Varank, Togg'un Türk milletinin bir numaralı özgüven projelerinden olduğunu kaydederek, "Böyle bir projenin altından kalkabilmek için babayiğitlerin cesareti, verilen destekler, elbette bir yere kadar önemli. Ama bu projenin arkasında güçlü ve sağlam bir irade olmasaydı bu hayal asla gerçeğe dönüşmezdi. O yüzden bu projenin de bu ülkenin de 20 yıldır o sağlam iradeyi gösteren bir tane baş babayiğidi var. O da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan." diye konuştu.