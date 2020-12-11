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Güncel

Bakan Varank Organize Sanayi Bölgeleri'nin rakamlarını paylaştı

Sanayi ve Teknoloji BakanI Varank, '2020 yılında kurulan 11 OSB ile toplam OSB sayısı 325'e, kredi desteği verdiğimiz sanayi sitesi sayısı ise 480'e ulaştı.' dedi.

11 Aralık 2020 Cuma 20:43 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 20:44
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Varank:"Türkiye'nin otomobili tersine beyin göçünü de ciddi manada teşvik ediyor. Küresel tecrübesi olan genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız, yöneticilerimiz; yurt dışındaki işlerini bırakıp Türkiye'nin otomobili için vatanlarına döndüler."

Varank:"Milletimiz müsterih olsun; riskleri takip edecek, kırılganlıkları gidereceğiz. Ekonomi yönetimi olarak reformcu bir vizyonla, Türkiye'yi salgın sonrası dönemin kazananı haline getireceğiz."

 Bakan Varank: "Sadece ocak-kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı."

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