Bakan Varank Organize Sanayi Bölgeleri'nin rakamlarını paylaştı

11 Aralık 2020 Cuma 20:43 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 20:44

Varank:"Türkiye'nin otomobili tersine beyin göçünü de ciddi manada teşvik ediyor. Küresel tecrübesi olan genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız, yöneticilerimiz; yurt dışındaki işlerini bırakıp Türkiye'nin otomobili için vatanlarına döndüler."

Varank:"Milletimiz müsterih olsun; riskleri takip edecek, kırılganlıkları gidereceğiz. Ekonomi yönetimi olarak reformcu bir vizyonla, Türkiye'yi salgın sonrası dönemin kazananı haline getireceğiz."

Bakan Varank: "Sadece ocak-kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı."