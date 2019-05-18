Bakan Varank: Savunma sanayinde satış gelirlerimiz 2018 yılında bir önceki yıla göre dış pazarda yüzde 20 oranında artış gösterdi

SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği 3. Olağan Genel Kurulu Üsküdar’da düzenlendi. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve SAHA İstanbul yönetim kurulu üyeleri ile derneğin paydaşları katıldı.

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine vurgu yapan Bakan Mustafa Varank, "Siyaset sahnesinde ülkemizi güçlü kılan en önemli enstrümanlardan birisi de hiç şüphesiz savunma sanayinde ortaya koyduğumuz başarılardır. Bunun için savunma sanayi, bir devlet politikası olarak üzerine titrediğimiz, stratejik sektörlerin başında gelmektedir; deyim yerindeyse, göz bebeğimizdir. Türkiye bugün kendi uydusunu, insansız hava aracını, eğitim uçağını, helikopterini, piyade tüfeğini, zırhlı araçlarını, füze ve roket sistemlerini, muharebe gemisini üretecek seviyelere gelmiştir. Türk savunma sanayinin ürettiği üstün nitelikli ürünlerin, uluslararası fuar ve projelerde büyük ilgi görüyor olması bizleri gururlandırmaktadır. Dünyanın en büyük savunma sanayi firmalarının arasına, her geçen yıl daha fazla sayıda Türk firmasının giriyor olması bizleri yüreklendirmektedir. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki; milli teknoloji hamlemizi gerçekleştirmek için gerekli olan altyapı buyuk ölçüde kurulmuştur. Türkiye, 206 üniversite, 1400’un üzerinde AR-GE ve tasarım merkezi, 83 teknopark, 153 bin AR-GE personeli, 112 bin araştırmacı ile güçlü bir altyapıya sahiptir. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda, savunma sanayinde satış gelirlerimiz 2018 yılında, bir önceki yıla göre, iç pazarda yüzde 30, dış pazarda ise yüzde 20 oranında güçlü bir artış göstermiştir” dedi.

SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin icraatlerinden bahseden Bakan Varank, “Benim en çok memnuniyet duyduğum hususlardan birisi de üniversitelerin bilgi ve teknoloji birikimini bu kümelenmeye dâhil ederek, üniversite-sanayi iş birliğini somutlaştırmanızdır. İşte TÜBİTAK Sayem Programı’nın 1. faz çağrısında kabul edilen, lazer hava savunma sistemleri, hava araçları için iklimlendirme sistemleri, havacılık uygulamaları için katmanlı imalatta kullanılabilecek nikel metal toz geliştirilmesi, uydu haberleşme terminal sistemleri ve nano partikül takviyeli kompozit malzeme üretimi projeleri bu iş birliğinin ilk meyvelerindendir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir yaptığı konuşmasında, “Ciromuz bir önceki yıla oranla yüzde 31 oranla artarak 8 milyar 161 milyon doları bulmuş. İhracatımız ise yüzde 20’lik bir artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaşmış. 2018 yılında savunma alanında 1 milyar 448 milyon dolar AR-GE için harcanmış. Savunma sanayimizin bu noktaya gelmesinde bu önemli bir katkı oluşturmuştur. Bununa birlikte büyüyen sektörde 68 bin kişiye yakın istihdam var. Çok çok daha ileri gitmemiz, çok daha hızlı koşmamız ve millilik ve yerlilik hamlesi konularının çok ciddiye alınıp sürekli peşinde koşulması gerekiyor. Bugünlerdeki tartışmaları duyuyorsunuz, F-35 ve S-400 tartışmaları vesaire. Bugün F-35’i verilmemesiyle tehdit edilirken, biz 4 sene önce Patriot almaya karar verseydik, Amerika politikasıyla çelişen bir politikamız olsaydı rahip krizinde olduğu gibi, bu sefer de Patriotların verilmemesi tehdidiyle karşı karşıya kalacaktık. Yani meselenin özeti şu dışarıya bağlı olduğunuz herhangi bir konuda tehdide parmak sallamaya maruz kalabilirsiniz” dedi.