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Bakan Varank Tekirdağ'da gece yarısı fabrikaları ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarda gece yarısı incelemelerde bulundu.

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Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Marmara Bölge Toplantısı'na katılmak üzere Tekirdağ'da bulunan Bakan Varank, Ergene 1 ve Ergene 2 OSB'lerinin ardından Çerkezköy OSB'de fabrika ziyaretleri yaptı.

Gecenin geç saatlerine kadar bölgedeki fabrikalarda incelemelerde bulunan Varank, ilk olarak Arçelik'in fabrikasını ziyaret ederek, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk'ten çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Gece vardiyasında çalışan işçilerle bir araya gelen Varank, Ar-Ge ve inovasyonun önemine dikkati çekerek, yüksek teknoloji üretimine katkı sağladıkları için işçilere teşekkür etti.

Varank, daha sonra ilaç sanayisinde faaliyet gösteren Pharmactive İlaç ve Koçak Farma firmalarının bölgedeki üretim merkezlerini gezdi.

Bu ziyaretlerin ardından dişli pompa, motor bloğu, motor üniteleri gibi ürünler üreten Hema Endüstri'yi gezen Varank, şirketin üretim faaliyetlerine ilişkin inceleme yaptı.

Varank, son olarak beyaz eşya üreticisi BSH Ev Aletleri firmasının bölgedeki fabrikasını ziyaret etti ve çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Söz konusu ziyaretlerde Varank'a, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri eşlik etti.

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