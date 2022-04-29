Bakan Varank: TEKNOFEST gençliğiyle beraber Türkiye bugünkünden çok daha güzel bir hale gelecek

AK Parti Esenler Gençlik Kolları'nın ev sahipliğinde, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve çok sayıda gencin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, AK Parti Esenler Gençlik Kolları İlçe Başkanı Samet Eren'in konuşmasıyla başladı. Ardından Bakan Varank, gençlerle sohbet ederek gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Varank, etkinlikte yaptığı konuşmada, ramazanın başından bu yana sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılarla gençlerle bir araya gelip farklı iftar organizasyonlarında aynı sofrayı paylaştığını belirtti.

Bakan Varank, son dönemde Türkiye'de olumsuzluk havası pompalamaya çalışan tarafların olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gençlere sürekli mutsuzluğu aşılamaya çalışan taraflar var. Gittiğimiz her yerde Türkiye'nin gençlerinin ne kadar parlak bir geleceğe sahip olduğunu görebiliyoruz. Tüm bu olumsuzlukları dile getirenlere, bu mutsuzluk pompalayanlara rağmen diyoruz ki 'Türkiye'nin geleceği aydınlık, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek TEKNOFEST gençliği burada.' TEKNOFEST gençliğiyle beraber inşallah Türkiye bugünkünden çok daha güzel bir hale gelecek."

- BAKAN VARANK, SÜRPRİZ MAÇTA GENÇLERLE BASKETBOL OYNADI

Bir gencin geleceğin meslekleriyle ilgili sorusuna ilişkin Varank, teknolojinin gelişmesiyle birlikte mesleklerin de değiştiğini belirterek, "Birçok şirket daha önce hiç olmayan meslek mensuplarını kendi bünyelerinde barındırmaya başladı. 5 sene önce 'veri etiketleyicisi' diye bir meslek yokken artık şirketler veri etiketleyen insanları işe almaya başladılar.



Yazılım sektörü her sektörün ihtiyaç duyduğu alanlardan bir tanesi haline geldi. Yeni yazılımcılar yetiştirmek üzere Ekol 42 yazılım okulunu İstanbul'da ve Kocaeli'de açtık. Ortalama 3 yılda buradan mezun olan insanlar yüzde 100 iş bulabiliyorlar. Farklı programlarla, gençlerimizi geleceğin mesleklerine hazırlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Soruların ardından Bakan Varank, genç bir grubun seslendirdiği şarkıları dinledi.

Müzik dinletisinin ardından gençler Bakan Varank'ı, "Sayın Bakanım sizi Cumhurbaşkanımızla oynadığınız basketbol maçlarından takip ediyoruz. İçerisinde bulunduğumuz 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde bir basketbol sahası var, bizimle bir maç yapar mısınız?" diyerek basketbol maçına davet etti.



Daveti kabul ederek gençlerle birlikte basketbol sahasına geçen Bakan Varank, sürpriz maçta gençlerle birlikte basketbol oynadı.