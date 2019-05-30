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Bakan Varank: TSE, Akkuyu'ya test ve lisanslama konularında hizmet verecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki rolü ve işlevi bizler için gurur vericidir. Enstitümüz inşa ve işletme aşamalarında gözetim, muayene, test, belgelendirme ve lisanslama konularında destek ve hizmet vermek üzere Atom Enerjisi Kurumu'yla protokol imzalamış ve faaliyetlere başlamış durumda' dedi.

  • DHA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TSE'nin 58'inci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Programda konuşan Bakan Varank, sanayinin daha fazla katma değerli üretim yapmasının, inovasyon faaliyetini sürdürmesinin ve uluslararası pazarlarda uluslararası standartlara uygun ürün ile hizmetlerde bulunmasının anahtarının, TSE olduğunu belirtti. TSE'nin yüklendiği sorumluluğun bilincinde olduklarını kaydeden Varank, "Attığımız ve atacağımız adımlar sayesinde TSE kamu ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu tüm sertifikasyon, muayene, gözetim ve test hizmetlerini eksiksiz sağlayacak altyapıya her geçen gün daha da yaklaşmaktadır" diye konuştu. 
 
'30 BİN KİŞİNİN TEKNİK YETERLİLİĞİNİ BELGELENDİRİYOR'
 
TSE'nin uygunluk değerlendirme hizmetleri alanında 1 senede gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin rakamları paylaşan Bakan Varank, "Enstitümüz her yıl yaklaşık 20 bin ürün belgesi, 4 bin yönetim sistem belgesi ve 30 bin hizmet yeterlilik belgesinin denetimlerini yapıyor. Yaptığı eğitim programlarıyla da yaklaşık 30 bin kişinin teknik yeterliliğini belgelendiriyor. Bunlarla beraber 100 binin üzerinde gözetim, muayene işlemi yapıyor, 85 bini aşkın deney kalibrasyon raporu, 3 binden fazla ulaşım- lojistik belgesi üretiyor" dedi. 
 
'TSE'NİN ROLÜ VE İŞLEVİ GURUR VERİCİ'
 
Türkiye'de tüketim değil üretim odaklı anlayışın hakim kılınmasının zorunluluk olduğuna dikkat çeken Varank, "Bunun en güzel örneğini ülkemizin ilk nükleer santralinin yapımında tecrübe ediyoruz. Bu noktada TSE'nin Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki rolü ve işlevi bizler için gurur vericidir. Enstitümüz inşa ve işletme aşamalarında gözetim, muayene, test, belgelendirme ve lisanslama konularında destek ve hizmet vermek üzere Atom Enerjisi Kurumu'yla protokol imzalamış ve faaliyetlere başlamış durumda. İnanıyorum ki Ankara Sanayii Odası ile kuracağı Nükleer Enerji ve İleri Teknoloji Eğitim Merkezi ile TSE bu konudaki gerekli insan kaynağını yetiştirilmesinde de önemli katkılar sağlayacak" diye konuştu. 
 
Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın muayenelerini gerçekleştirdiği akaryakıt, LPG ve tanker sayaçlarının periyodik muayenelerinin, TSE'ye devredilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını belirterek, "İnanıyorum ki sahip olduğu tecrübe ve yetkinlikle TSE bu faaliyetleri de hakkıyla yerine getirecektir ve uluslararası alanda kendisine yeni bir kapı açılacaktır" dedi.

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