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Güncel

Bakan Varank: TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz

Bakan Varank:'Covid-19'a karşı, aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz.'

08 Nisan 2020 Çarşamba 10:06 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 10:06
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Öğretmenlerden koronavirüs ile mücadele için kolları sıvadı

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